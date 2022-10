Das neue iPad Pro 2022 ist da. Bei dem neuen Modell setzt Apple unter anderem auf einen M2-Chip, eine neue Apple Pencil Cover-Erfahrung, ProRes-Video, Wi-Fi 6E und mehr. Die neuen 11 Zoll und 12,9 Zoll Modelle können ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden.

iPad Pro mit M2 ist da

Apple hat vor wenigen Augenblicken das neue iPad Pro mit M2-Chip angekündigt. Der M2 bietet eine 8-Core CPU – bis zu 15 Prozent schneller als beim M1 – mit Verbesserungen sowohl bei den Performance- als auch bei den Effizienz-Kernen. Eine 10-Core GPU mit einer bis zu 35 Prozent schnelleren Grafikleistung für Nutzer:innen mit allerhöchsten Ansprüchen. In Kombination mit der CPU und GPU kann die 16-Core Neural Engine 15,8 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen – 40 Prozent mehr als der M1. So kann das iPad Pro komplexe Operationen rund um maschinelles Lernen noch leichter bewältigen. Außerdem liefert der M2 Chip 100 GB/s gemeinsame Arbeitsspeicherbandbreite – 50 Prozent mehr als der M1 – und unterstützt bis zu 16 GB schnellen gemeinsamen Arbeitsspeicher, was Multitasking und das Arbeiten mit großen Objekten noch flüssiger macht.

Die Performance des M2 beschleunigt selbst die anspruchsvollsten Workflows enorm, angefangen bei der Bearbeitung umfangreicher Fotobibliotheken von Fotograf:innen, über die Manipulation komplexer 3D-Objekte von Designern, bis hin zur Durchführung fortschrittlicher Bildgebung und Analysen von medizinischen Fachkräften und das Genießen grafikintensiver Spiele von Gamer:innen. Unglaubliche Power liefert der M2 zudem durch seine neue Media Engine und den Bildsignalprozessor. In Verbindung mit den fortschrittlichen Kameras lassen sich damit erstmals auch Videos in ProRes aufnehmen. Zudem kann ProRes Videofootage bis zu 3-mal schneller transkodiert werden. Das bedeutet, dass Content Creator von einem einzigen Gerät aus Videos in Kinoqualität aufnehmen, bearbeiten und veröffentlichen können.

Neue Apple Pencil Schwebefunktion

Angetrieben vom neuen iPad Pro und iPadOS 16, bietet Hover mit dem Apple Pencil (2. Generation) eine völlig neue Dimension für Benutzer, um mit ihrem Bildschirm zu interagieren. Der Apple Pencil wird jetzt bis zu 12 mm über dem Display erkannt, sodass Benutzer eine Vorschau ihrer Markierung sehen können, bevor sie sie erstellen. Dies ermöglicht es euch zudem, mit noch größerer Präzision zu skizzieren und zu illustrieren

Drahtlose Konnektivität

Das neue iPad Pro unterstützt die schnellsten Wi-Fi-Verbindungen mit Unterstützung für Wi-Fi 6E. Downloads sind mit bis zu 2,4 Gbit/s doppelt so schnell wie bei der vorherigen Generation. Wi-Fi + Cellular-Modelle mit 5G (Sub-6 GHz und mmWave) unterstützen jetzt mehr 5G-Netzwerke auf der ganzen Welt, sodass ihr unterwegs auf eure Dateien zugreifen, mit Kollegen kommunizieren und eure Daten im Handumdrehen sichern könnt.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue iPad Pro kann ab sofort über den Apple Store bestellt werden und ist ab Mittwoch, 26. Oktober in den Stores erhältlich. Das neue 11″ und 12,9″ iPad Pro wird in den Farben Silber und Space Grau und in Konfigurationen mit 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich sein. Das 11″ iPad Pro beginnt bei 1.049 Euro für das Wi-Fi Modell und 1.249 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell; und das 12,9″ iPad Pro beginnt bei 1.449 Euro für das Wi-Fi Modell und 1.649 Euro für das Wi-Fi + Cellular Modell.