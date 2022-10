Apple hat heute den ersten Trailer zu „Echo 3“ veröffentlicht. Der 10-teilige Apple TV+ Action-Thriller von Oscar-Preisträger Mark Boal („The Hurt Locker“, „Zero Dark Thirty“) startet am 23. November 2022 auf Apple TV+. In den Hauptrollen sind Luke Evans, Michiel Huisman und Jessica Ann Collins zu sehen.

„Echo 3“ auf Apple TV+

„Echo 3“ spielt in Südamerika und folgt Amber Chesborough (Collins), einer brillanten jungen Wissenschaftlerin, die das emotionale Herz einer kleinen amerikanischen Familie ist. Als Amber an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela verschwindet, versuchen ihr Bruder Bambi (Evans) und ihr Ehemann Prince (Huisman) – zwei Männer mit großer militärischer Erfahrung – Amber wiederzufinden. An ihrem Ziel angekommen, finden sie einen unerwarteten Krieg vor.

In „Echo 3“ spielt Martina Gusmán die Rolle der Violeta, einer bekannten politischen Kolumnistin. In der Serie spielen zudem James Udom, Maria Del Rosario, Alejandro Furth, Juan Pablo Raba und als Gaststar Bradley Whitford. „Echo 3“ basiert auf der preisgekrönten Serie „When Heroes Fly“, die von Omri Givon geschaffen wurde und auf dem gleichnamigen Roman von Amir Gutfreund basiert.

„Echo 3“ wird von Keshet Studios, dem US-Produktionszweig von Keshet International, produziert. Die Serie wird von Boal produziert, der auch als Regisseur und ausführender Produzent neben Peter Traugott, Jason Horwitch, Omri Givon, Eitan Mansuri, Jonathan Doweck, Mark Sourian, Avi Nir, Alon Shtruzman und Karni Ziv von Keshet Studios fungiert. Pablo Trapero führte bei vier Episoden, einschließlich der Pilotfolge, Regie und fungiert als ausführender Produzent.

Die neue Serie startet mit den ersten drei Episoden am Mittwoch, dem 23. November 2022 auf Apple TV+, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche, jeden Freitag.