Apple TV+ hat heute den Trailer für die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „Slow Horses“ enthüllt. Die Spionageserie mit Oscar-Preisträger Gary Oldman in der Hauptrolle feiert am 2. Dezember auf Apples Streaming-Dienst Premiere. Die neue Staffel ist eine Adaption von Buch 2 der „Slow Horses“-Serie (Dead Lions) von Mick Herron.

“Slow Horses” Staffel 2 auf Apple TV+

Die Serie „Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb“ folgt einem Team britischer Geheimdienstmitarbeiter, die in die sogenannte Slough-House-Abteilung des MI5 versetzt werden. Die Abteilung sammelt gescheiterte MI5-Agenten. Jeder Einzelne hat hier in irgendeiner Weise Mist gebaut. Die Außenstelle für „Versager“ bietet jedoch weitaus mehr, als man zunächst vermutet. Vom IT-Nerd bis zum Organisationstalent reichen die Fähigkeiten der Ausgestoßenen, was sich im Laufe der Handlung noch bezahlt macht. Gary Oldman spielt Jackson Lamb, den Anführer der Slough-House-Spione, die mit allen Mitteln wieder in den Spionagedienst einsteigen wollen.

In der zweiten Staffel kommen lang verborgene Geheimnisse aus dem Kalten Krieg ans Licht, die ein Blutbad in den Straßen Londons anzurichten drohen. Als eine Liaison mit russischen Schurken eine fatale Wendung nimmt, müssen unsere ahnungslosen Helden ihre individuellen Schwächen überwinden und ihre Spionagefähigkeiten verbessern, um einen katastrophalen Zwischenfall zu verhindern.

Der neue Trailer setzt mehr auf die dramatische Dringlichkeit und weniger auf den schwarzen Humor als der Trailer zu ersten Staffel. Aber die neue Staffel wird wahrscheinlich reich an beidem sein, wenn sie sich eng an das Buch hält. Hier der offizielle Trailer zur zweiten Staffel:

Neben Oldman spielen die für den Academy Award nominierte Kristin Scott Thomas, der Gewinner des BAFTA Scotland Award Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Dustin Demri-Burns, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan und der für den Academy Award nominierte Jonathan Pryce mit.

Die Serie wird von See-Saw Films produziert und von Will Smith („Veep“) für das TV adaptiert. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith und Graham Yost fungieren als ausführende Produzenten der Serie. Bei der zweiten Staffel führt Jeremy Lovering Regie.