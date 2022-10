Apple arbeitet derzeit angeblich an einem iPhone SE 4. Gerüchten zufolge wird das Smartphone ein neues Design erhalten, das vom iPhone XR inspiriert ist. Nun meldet sich Vollzeit-Leaker Jon Prosser zum Thema. So bestätigt er nochmals, dass sich Apple für das Redesign am iPhone XR orientieren wird und wiederholt die Vermutung, dass wir das Gerät bereits 2023 erhalten. Bei der Gelegenheit liefert Prosser auch ein Render-Video, welches das neue Design veranschaulicht.

Kommt nächstes Jahr schon ein neues iPhone SE?

Bevor Apple das iPhone SE 2022 ankündigte, gab es bereits Gerüchte, dass dieses Gerät ein Redesign erhalten würde, das dem iPhone XR aus dem Jahr 2018 mit einer Notch und einer einzelnen Hauptkamera ähnelt. Jetzt gewähren uns Jon Prosser und der Grafikdesigner Ian Zelbo einen Blick auf das iPhone SE 4. Dabei handelt es sich natürlich wieder um eine Interpretation der aktuellen Gerüchte.

Das Design des iPhone XR umfasst ein 6,1 Zoll Bildschirm ohne Home-Button, kleinere Ränder und Face ID. Face ID könnte jedoch ein Wackelkandidat für ein iPhone SE 4 sein. Es ist möglich, dass Apple sich aus Kostengründen für Touch ID in der Seitentaste statt für Face ID entscheidet.

Geht es nach Prosser erscheint das Smartphone wahrscheinlich im Jahr 2023. Darüber hinaus geht er davon aus, dass die vierte Generation des iPhone SE in den Farben Starlight, Midnight und PRODUCT(RED) erscheinen wird, genau wie das diesjährige iPhone SE.

Das Ungewöhnliche an einem Release im nächsten Jahr wäre die Tatsache, dass Apple normalerweise mindestens zwei Jahre wartet, um ein neues iPhone SE zu veröffentlichen. Die erste Generation kam 2016 auf den Markt, die zweite im Jahr 2020 und das aktuelle Modell im Jahr 2022. Zudem bietet das aktuelle iPhone SE 3 mit 5G-Unterstützung und dem A15 Bionic-Chip bereits ein gutes Paket für ein Einsteiger-iPhone. Es bleibt somit abzuwarten, wann wir das echte iPhone SE 4 zu sehen bekommen.

Neben einigen Renderings auf FrontPageTech, zeigt Prosser seine Version des iPhone SE 4 auch in Bewegtbild: