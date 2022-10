Gerüchten zufolge plant Apple den Übergang zur OLED-Technologie für künftige iPad-Modelle. Geht es nach Ross Young, können wir 2024 die ersten OLED-Tablets von Apple erwarten. So prognostiziert der treffsichere Display-Analyst, dass Apple in dem Jahr ein 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro mit OLED-Displays vorstellen wird.

Apple hat seine iPad- und MacBook-Produktlinien im letzten Jahr teilweise auf mini-LED-Displays umgestellt, und OLED wäre der nächste Schritt. Im Gegensatz zu mini-LED-Displays verwenden OLED-Panels selbstleuchtende Pixel und benötigen somit keine Hintergrundbeleuchtung, was das Kontrastverhältnis verbessern und zu einer längeren Akkulaufzeit bei zukünftigen iPad- und MacBook-Modellen beitragen könnte. Apple verwendet bereits OLED-Displays für seine neuesten iPhones und alle Apple Watch-Modelle.

In einem Tweet sagt nun Ross Young, dass beide Modelle des iPad Pro in der ersten Hälfte des Jahres 2024 mit OLED-Displays kommen werden. Die neuen M2 iPad Pro Modelle, die gestern angekündigt wurden, enthalten keine Display-Änderungen, einschließlich des Fehlens eines mini-LED-Displays beim kleineren 11 Zoll Modell. Apple führte ein mini-LED-Display für das 12,9 Zoll iPad Pro im April 2021 ein, und trotz Gerüchten, dass es auch für das 11 Zoll Modell kommen würde, ist dies nicht geschehen.

Sorry that I was right about the displays not changing on the new iPad Pros…flex…:) 2024 we will see OLEDs on both…

— Ross Young (@DSCCRoss) October 18, 2022