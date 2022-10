Google kündigte heute an, dass Android-Nutzer bald in der Lage sein werden, Emoji-Reaktionen zu SMS-Texten hinzuzufügen, die sie von iPhone-Nutzern in Googles Nachrichten-App erhalten haben. Diese Funktion und andere Neuerungen der App werden in den kommenden Wochen eingeführt.

Einen lästigen Haken hat die Sache

Da die Nachrichten-App auf iOS keine Unterstützung für das RCS-Protokoll (Rich Communication Services) bietet, werden Emoji-Reaktionen von Android-Nutzern auf dem iPhone laut CNET nicht als angehängte Reaktionen (Tapback) angezeigt, sondern als Folge-SMS. In der iOS Nachrichten-App steht dann zum Beispiel etwas in der Art wie „Tim hat mit einem Herz auf ‚Ich kaufe mir ein neues iPhone‘ reagiert.“

Jan Jedrzejowicz, Leiter der Nachrichten-App von Google, sagte gegenüber CNET, dass es an Apple liegt, ob diese Texte auf dem iPhone in entsprechende Tapback-Reaktionen umgewandelt werden. Die Funktion dürfte zumindest teilweise ein Versuch von Google sein, Apple zu bewegen, RCS auf dem iPhone zu unterstützen, da dies die lästigen SMS-Nachrichten eliminieren würde, die iPhone-Nutzer jetzt möglicherweise bekommen.

Google führt eine langwierige Kampagne, um Apple unter Druck zu setzen, damit das iPhone auch RCS unterstützt. Während Google RCS von Grund auf neu entwickelt hat (nicht zuletzt dank des mangelnden Engagements der Mobilfunkanbieter), würde es die Möglichkeit eröffnen, dass Android- und Apple-Geräte die gleichen Funktionen für das Messaging nutzen, einschließlich Lesebestätigungen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und mehr. Unter anderem hatte Google ein „inoffizielles Lyrik-Erklärungsvideo“ veröffentlicht, das auf die fehlende Unterstützung in iMessage hinweist.

Ob Apple auf den RCS-Zug aufspringen wird, ist fraglich. Mit iMessage hat Apple im Grunde alles, was das Unternehmen möchte. Allenfalls die Schnittstelle zur Außenwelt könnte für Apple interessant sein. Das Problem hinter dem Konzept bleibt jedoch, dass viele Parteien mitspielen müssen, die letztendlich Konkurrenten sind. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Dienst bisher eher schleppend vorankommt. Tim Cook zeigte sich bereits damals unbeeindruckt und hatte angedeutet, dass RCS von iPhone-Nutzern ohnehin nicht vermisst wird.