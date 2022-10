Vor zwei Tagen hat Apple unter anderem das neue iPad Pro mit M2-Chip angekündigt. Im selben Atemzug hat der Hersteller aus Cupertino zu verstehen gegeben, dass im Laufe dieses Jahres noch verschiedene Pro-Apps für das iPad zur Verfügung stehen werden. Allerdings sprach Apple dabei nicht von hauseigener Software, sondern von Drittanbieter-Apps. Unter anderem wurde auf diese Art und Weise DaVinci Resolve für iPad in Aussicht gestellt.

BlackMagic Design kündigt DaVinci Resolve für iPad an

Nun hat sich auch BlackMagic Design – Entwickler von DaVinci Resolve für iPad – zu Wort gemeldet und, die Video-App auch offiziell angekündigt.

Optimiert für die MultiTouch-Technologie und den Apple Pencil bietet DaVinci Resolve für iPad Unterstützung für Schnitt- und Farbseiten und bietet Zugriff auf die preisgekrönte Bildtechnologie von DaVinci, Farbverarbeitungswerkzeuge und die neuesten HDR-Workflows. Und die Blackmagic Cloud-Unterstützung ermöglicht es Entwicklern, mit mehreren Benutzern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten.

DaVinci Resolve für iPad wird im 4. Quartal 2022 im Apple App Store grundsätzlich als kostenloser Download zur Verfügung. Ein Upgrade auf DaVinci Resolve Studio für iPad ist als In-App-Kauf erhältlich.

Mit optimierter Leistung für Apple Silicon liefert DaVinci Resolve eine viermal schnellere Ultra HD ProRes Renderleistung auf dem neuen iPad Pro mit M2. HDR wird auch für Kunden unterstützt, die ein 12,9-Zoll-iPad Pro mit dem M1-Chip verwenden. Ersteller können eine saubere Feed-Grading-Monitorausgabe an ein Apple Studio Display, Pro Display XDR oder ein AirPlay-kompatibles Display senden. Auf diese Art und Weise könnt ih das externe Display verwenden, um direkt von eurem iPad aus am Set schnell Gradings zu erstellen oder Clips in der Postproduktion farblich zu korrigieren.

Das neue DaVinci Resolve für iPad öffnet und erstellt standardmäßige DaVinci Resolve-Projektdateien, die mit der Desktop-Version von DaVinci Resolve 18 kompatibel sind. Zu den unterstützten Dateiformaten gehören H.264, H.265, Apple ProRes und Blackmagic RAW, wobei Clips aus dem internen Speicher des iPad Pro und der Fotobibliothek oder extern angeschlossenen iCloud- und USB-C-Mediendatenträgern importiert werden können.

Funktionen von DaVinci Resolve für iPad