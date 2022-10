Intel hat eine Vorschau auf die nächste Generation von Thunderbolt vorgestellt, die extrem schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und eine verbesserte Unterstützung für externe Bildschirme auf zukünftigen Macs und anderen Geräten ermöglichen soll.

Die nächste Generation von Thunderbolt wird eine bidirektionale Bandbreite von 80 Gbit/s bieten, doppelt so viel wie bei Thunderbolt 4. Die höhere Geschwindigkeit ist für die Übertragung großer Dateien von einem Gerät zum nächsten von Vorteil.

Thunderbolt 5 wird auch einen Modus bieten, der eine Bandbreite von bis zu 120 Gbit/s für externe Displays ermöglicht, wodurch ein Mac bis zu zwei 8K-Displays mit 60 Hz unterstützen könnte. Zudem verspricht das Unternehmen mit dieser Technologie auch „2x schnellere SSDs für tragbare Spiele“. Dies erfordert neue Gehäuse, da die bestehenden externen Laufwerks-Controller auf die bestehenden 40 Gbit/s begrenzt sind.

„Intel war schon immer der Pionier und Marktführer für kabelgebundene Konnektivitätslösungen, und Thunderbolt ist jetzt der Mainstream-Port auf mobilen PCs und in drei Generationen von mobilen CPUs von Intel integriert“, sagte Jason Ziller, General Manager of Client Connectivity bei Intel, in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns sehr, die Branche mit der nächsten Generation von Thunderbolt anzuführen, die auf der USB4 v2-Spezifikation basiert, die von Intel und anderen Mitgliedern der USB Promoter Group zu dieser nächsten Generation weiterentwickelt wurde.“