MegaSIM startet nicht nur mit einem neuen Design, deren auch mit einem neuen Portfolio durch. Ein Highlight des neuen Tarif-Angebots stellt sicherlich der Tarif „Free Unlimited Smart“ dar. Dieser beinhaltet unter anderem eine Unlimited LTE-Datenflat sowie eine Allnet-Flat inkl. Telefon- und SMS-Flat. Monatlich werden gerade einmal 19,99 Euro fällig. Der Tarif ist monatlich kündbar und zudem gibt euch MegaSIM eine Lifetime-Pricing-Garantie. Dies bedeutet, dass der Tarif nicht teurer wird.

Unlimited LTE-Daten + Allnet-Flat nur 19,99 Euro (monatlich kündbar)

MegaSIM bietet aktuell vier Mobilfunktarife an. Einen mit 20GB, einen mit 40GB, einen mit 120GB und einen mit unbegrenztem Datenvolumen. Im Endeffekt unterscheiden sich die Tarife im inkludierten Datenvolumen, in der Downloadgeschwindigkeiten und natürlich im Preis. In unseren Augen sticht der „Free Unlimited Smart“ hervor.

Free Unlimited Smart

Unbegrenzte LTE Datenflat (bis zu 10MBit/s)

Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat)

Telefónica-Netz (o2)

EU-Roaming

monatlich kündbar

nur 19,99 Euro monatlich

einmalig: 9,99 Euro Anschlusspreis

Wie bereits erwähnt, sind die Tarife sind monatlich kündbar und haben ein Lifetime Pricing. Das heißt, dass sie nicht teurer werden.

-> Hier geht es direkt zu den neuen MegaSIM-Tarifen