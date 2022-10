Das iPhone 14 Plus hat anscheinend nicht den besten Verkaufsstart verzeichnen können. So berichtet DigiTimes, dass Apple nach unerwartet schleppenden Verkäufen die Bestellungen für das iPhone 14 Plus bei Partnern in der Lieferkette zurückgefahren hat.

Produktionskürzung um 40 Prozent

Dem Bericht zufolge haben mehrere Lieferkettenhersteller bestätigt, dass sie von Apple die Mitteilung erhalten haben, die Produktion des iPhone 14 Plus um rund 40 Prozent zu kürzen. Es wird vermutet, dass Apple die Produktion von den Nicht-Pro-Modellen weg verlagert, um mehr iPhone 14 Pro- und iPhone 14 Pro Max-Geräte zu produzieren, was durch entsprechend erhöhte Komponentenlieferungen für die Pro-Modelle bestätigt wird.

Trotz besserer iPhone 14 Plus-Verkäufe in China im Vergleich zum letztjährigen iPhone 13 mini, sind die Auslieferungen in anderen Märkten gleich geblieben, was Apple dazu veranlasst hat, die Auslieferungsquoten für die verschiedenen iPhone 14-Modelle anzupassen. Die Quellen von DigiTimes wiesen darauf hin, dass die Gesamtauslieferungen des iPhone 14 Plus für das Jahr 2022 wahrscheinlich auf etwa 10 Millionen Einheiten nach unten korrigiert werden.

Ein Blick auf die Verfügbarkeit der verschiedenen iPhone-Modelle lässt ebenfalls vermuten, dass die Nachfrage nach den Standard-iPhones im Vergleich zu den Pro-Modellen deutlich niedriger ist. Während das iPhone 14 und iPhone 14 Plus größtenteils immer sofort verfügbar waren, verlangen das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max deutlich mehr Geduld. Je nach Modell, Speicher und Farbe sind immer noch mehrere Wochen Wartezeit vonnöten.

Stärkere Produktsegmentierung beim iPhone 14

Die Pro-Modelle waren schon immer am beliebtesten, wenn eine neue iPhone-Produktreihe auf den Markt kam. Die diesjährige Auftragsverteilung soll jedoch schon vor dem Verkaufsstart stärker in Richtung Pro-Modelle gegangen sein als es in den Vorjahren der Fall war, was den Erfolg des iPhone 14 Pro (Max) noch verdeutlicht. Der Analyst Ming-Chi Kuo berichtete, dass in der Vorproduktion 85 Prozent von Apples iPhone 14 Bestellungen in der Lieferkette auf die Pro-Modelle entfielen.

Die Standard iPhone-Modelle erhalten im Vergleich zum Profi-Segment in diesem Jahr wenige Neuerungen. Apples deutlichere Strategie für die Produktsegmentierung hat die Kunden anscheinend dazu bewegt, verstärkt zu einem der Pro-Modelle zu greifen.