Apple Original Films, A24, Unanimous Media und Proximity Media haben eine neue Sport-Doku namens „Underrated“ angekündigt. Bei dieser steht der NBA Superstar Stephen Curry im Mittelpunkt.

„Underrated“: neue Doku über Stephen Curry kommt

In den vergangenen Monaten hat Apple sein sportliches Engagement deutlich erhöht. Dies setzt sich nun auf Apple TV+ und einer weiteren Sport-Doku fort.

Apple Original Films, A24, Unanimous Media und Proximity Media kündigen den neuen Dokumentarfilm „Underrated“ an, der den kometenhaften Aufstieg des NBA-Superstars Stephen Curry und seinen historischen Erfolg während des NCAA March Madness 2008 Turniers sowie seine Rekorde und seinen bahnbrechenden Spielstil zeigt, der ihn von einem Spieler mit hervorragender Zukunfsperspektive zu einer NBA-Legende machte.

Der Film gipfelt in seinem unglaublichen Lauf im Jahr 2022 zu seinem vierten NBA-Titel und seiner ersten NBA Finals Most Valuable Player-Trophäe. Der gefeierte Filmemacher Peter Nicks („The Force“, „Homeroom“) fungiert als Regisseur, Nicks und der Oscar-nominierte Ryan Coogler („Creed“, „Black Panther“) von Proximity Media produzieren neben A24.

Das Projekt stammt aus dem First-Look-Deal von A24 und Unanimous. Zu den A24-Dokumentationen gehören die preisgekrönte „Val“ über den legendären Schauspieler Val Kilmer, die von der Kritik gefeierte, preisgekrönte Doku „Amy“ über die Singer-Songwriterin Amy Winehouse und die kürzlich gestartete zweite Staffel der für den Emmy Award nominierten Designdokumentationen „Home“ auf Apple TV+.

Wie eingangs angedeutet, hat Apple auch zuletzt sein sportliches Interesse mit verschiedenen Dokus auf Apple TV+ untermauert. Unter anderem findet ihr dort “Greatness Code“, „They Call Me Magic“, “The Long Game: Bigger Than Basketball”. In Kürze startet zudem eine Doku über den 7-maligen Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton sowie mit „The Dynasty“ eine Doku-Reihe über die New England Patriots.“ Zudem laufen auf Apple TV+ Spiele der Major League Baseball und ab kommendem Jahr Spiele der Major League Soccer.