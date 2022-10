Diejenigen, die davon träumen, dass Mac und iPad eines Tages miteinander verschmelzen, könnten durch ein neues Gerücht Hoffnung schöpfen. So behauptet der Vollzeit-Leaker Majin Bu, dass in Cupertino an einer Version von macOS für das iPad gearbeitet wird.

Auch wenn Apple bisher immer betont hat, dass es keinen Mac mit Touchscreen-Funktionalität geben wird, so besteht zumindest die Möglichkeit, dass macOS auf das iPad zieht. Das behauptet zumindest Majin Bu, der erneut ein Gerücht in den Umlauf bringt, das durchaus noch Reifezeit benötigt. Denn bisher gibt es nur ein vages Foto und die Erwähnung einer speziellen macOS 14 Version für das M2 iPad Pro. Majin Bu schreibt auf Twitter:

According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!

„Mendocino“ should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1

