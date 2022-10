Wir nutzen den verhältnismäßig ruhigen Start in den heutigen Samstag und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot WISO Steuer-Mac 2022 (für Steuerjahr 2021|Mac Aktivierungscode per Email) Software zur Steuererklärung 2021 am Mac Musterschreiben für Finanzamt-Korrespondenz...

Für alle Einkunftsarten: sämtliche Formulare und Erklärungen: N, R, Kind, KAP, SO, G, S, L, 34a,...

Angebot WISO Steuer-Web 2022 PC (für Steuerjahr 2021)|Web Browser|PC Web Version WISO Steuer führt Sie zur optimalen Steuererstattung.

Komplett mit allen Formularen für das Steuerjahr 2021, vielen Profi-Funktionen und jeder Menge...

Angebot WISO Steuer-Start 2022 (für Steuerjahr 2021|PC Aktivierungscode per Email) WISO Steuer-Start 2022 für die Einkommensteuer-Erklärung 2021 ELSTER zur elektronischen...

Für Arbeitnehmer mit Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit Wahlweise: amtlich...

Angebot WISO Steuer-Sparbuch 2022 (für Steuerjahr 2021|PC Aktivierungscode per Email) WISO Steuer-Sparbuch 2022 Abgabe als amtlich anerkannter Ausdruck oder per Internet (ELSTER)...

Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2021 mit allen Einkunftsarten. EÜR, Umsatz- und...

Angebot Ravensburger tiptoi® Stift 00110 - Das audiodigitale Lern- und Kreativsystem, Lernspielzeug für... tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte,...

Das ideale Geschenk für Kinder ab 2 Jahren - egal ob zu Weihnachten oder zum Geburtstag

Angebot Smart Steckdose mit Apple HomeKit 16A,Wlan Steckdose kann über iOS 13 oder höher Ferngesteuert... 【Fernbedienung】Schalten Sie WLAN Steckdose über die Apple HomeKit von überall mit dem Internet...

【Sprachsteuerung】Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS...

Angebot RGBWW WLAN LED Nachttischlampe Funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Dimmbar Atmosphäre Nachtlampe... ⭐ 【Sprachsteuerung】WLAN Nachtlampe funktioniert mit Apple HomeKit, Alexa und Google Assistant....

⭐【App Fernsteuerung】Verwenden Sie die Meross App, um intelligente Nachtischlampe in Ihrem...

Angebot Fire TV Stick Lite, Zertifiziert und generalüberholt | Mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Drücken und Alexa fragen – Suchen und starten Sie Serien über unterschiedliche Apps ganz einfach...

Angebot Belkin drahtloses 3-in-1 Ladegerät (kabellose 7,5-W-Ladestation für iPhone, Apple Watch und... Vorzüge von Belkin: Die Nummer 1 der Dritthersteller für drahtloses Ladezubehör*

Komplettlösung zum Laden für iPhone + Apple Watch + AirPods; drahtloses Laden aller drei Geräte...

Belkin AirTag Hülle mit Karabinerhaken, Secure Holder Schutzhülle für Air Tag, Accessoire mit... Ein Schnappverschluss sorgt für sicheren Halt Ihres AirTags im Secure Holder und an Ihren...

Der Karabinerhaken lässt sich sicher an Ihren persönlichen Dingen anbringen

Angebot Belkin AUD004 drahtloser SoundForm Rise True Wireless Bluetooth 5.2 In-Ear-Kopfhörer mit Ladecase... Zwei Mikrofone in jedem Ohrhörer verfügen über Dual-Beamforming-Call-Technologie. Das bedeutet,...

Dynamische 6-mm-Treiber mit Neodym-Magneten verbessern zudem den Klang. So können Sie großartigen...

Angebot CASEKOO Crystal Clear für iPhone 14 Pro Hülle, [Nie Vergilbung] [Unzerstörbarer Militärschutz]... 💎[Kristall Klar & Niemals Gelb] Die Kristallklare kompatibel für iPhone 14 Pro Hülle zeigt das...

🏆[Ausgezeichneter Schutz in Militärqualität] Die vier Ecken sind mit den von CASEKOO...

Angebot Fire TV Stick 4K, Zertifiziert und generalüberholt, mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit... Ein cineastisches Erlebnis – Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby...

Heimkinoklang mit Dolby Atmos – Für ausgewählte Titel sorgt die Unterstützung von immersivem...

Angebot Fire TV Stick 4K Max, Zertifiziert und generalüberholt mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung... Unser leistungsstärkster 4K-Streaming-Stick – 40 % mehr Leistung als Fire TV Stick 4K, mit...

Wi-Fi-6-Unterstützung – Noch besseres Streaming in 4K auf mehren Wi-Fi-6-Geräten.

Angebot UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Angebot UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W USB C Netzteil 3-Port GaN Charger PD Schnellladegerät PPS... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN 65W GaN USB C Ladegerät kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses USB C Schnellladegerät gleichzeitig 3...

Induktive Ladestation, 18w Faltbarer 3 in 1 Wireless Charger, kabelloses Ladegerät Kompatibel mit... 【Schnellladung】3 in 1 Induktions Ladegerät lädt kabellos i/Phone, Airpods, Apple Watch auf...

【Universelle Kompatibilität】 Die kabellose 3 in 1 Ladestation unterstützt die meisten Handys...

Angebot JAMJAKE Stylus Stift für iPad mit Palm Rejection Active Pencil Kompatibel mit (2018-2021) iPad... Kompatibilität, Der Stift für iPad Pro funktioniert nur für die iPad-Serie 2018 --- 2022,...

Palm Rejection Stift, Legen Sie Ihre Handfläche bequem auf den Bildschirm, während Sie mit diesem...

Angebot UGREEN 20W USB C Ladegerät USB C Netzteil PD 3.0 USB C Power Adapter Ladestecker kompatibel mit... 20W enorme Ladeleistung: UGREEN 20W USB C Ladegerät kann Ihr Gerät wie iPhone 14 von 0% auf 60% in...

Universale Kompatibilität: Das USB C Netzteil ist perfekt kompatibel mit iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro...

Angebot AIRROBO P20 Saugroboter mit 2800 Pa Saugkraft, APP Steuerung, 120 Min Laufzeit, Staubsauger Roboter... [ Extra starke Saugleistung ] Mit einer Saugkraft von 2800 Pa und 3-Stufen-Reinigungssystem saugt...

[ Fortschrittliche Navigation und Sensoren ] Der AIRROBO P20 Staubsauger Roboter reinigt in Ihrem...

Angebot 2022 Apple MacBook Air Laptop mit M2 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... UNGLAUBLICH DÜNNES DESIGN – Das neu entwickelte MacBook Air ist mobiler als je zuvor und wiegt...

MIT DER POWER DES M2 – Mit einer 8‑Core CPU der nächsten Generation, einer bis zu 10-Core GPU...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...

Angebot WISO Steuer-Start 2022 (für Steuerjahr 2021|Standard Verpackung) WISO Steuer-Start 2022 für die Einkommensteuer-Erklärung 2021 ELSTER zur elektronischen...

Für Arbeitnehmer mit Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit Wahlweise: amtlich...

Angebot Belkin MagSafe-kompatible Hülle für das iPhone 12 Pro Max (mit antimikrobieller Beschichtung,... · Kompatibilität mit MagSafe ermöglicht eine sichere, einfache Befestigung mit...

· Eine antimikrobielle Beschichtung reduziert das Bakterienwachstum um bis zu 99 %

Belkin geflochtenes USB-C-/Lightning-Kabel (iPhone-Kabel zum Schnellladen für das iPhone 14 oder... Vorzüge von Belkin: Zukunftsweisende Technologie und Innovation seit über 35 Jahren

Lightning-/USB-C-Kabel für das iPhone. Laden Sie Ihr iPhone 8 oder neuere Modelle in nur 30 Minuten...

Angebot 2022 Apple MacBook Pro Laptop mit M2 Chip: 13" Retina Display, 8GB RAM, 256 GB SSD... MIT DER POWER DES M2 – Der 13" MacBook Pro Laptop ist ein mobiles Powerpaket. Mit einer...

BIS ZU 20 STD. BATTERIELAUFZEIT – Mit der energieeffizienten Performance des Apple M2 Chip hält...

Philips Hue Smart Plug, smarte Steckdose, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot) Erleben Sie unbegrenzte Flexibilität für Ihr Hue System: Der Smart Plug macht jede Lampe mit Hue...

Keine Neuverkabelung notwendig: Einfach Plug in beliebige Steckdose einstecken und jede...

Angebot Philips Hue White and Color Ambiance Play Lightbar 2-er Pack, schwarz, bis zu 16 Millionen Farben,... Das Philips Hue Play Doppelpack- ist die vielseitigste Leuchte im Hue Portfolio und beeindruckt...

Die Leuchte eignet sich besonders für ambiente Beleuchtung des Wohnbereichs, es besteht keine...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampe Doppelpack, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben,... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10...

Wählen Sie in der Hue App aus 16 Millionen Farbkombinationen und verschiedensten Weißtönen vom...

Angebot Philips Hue Gradient Signe Tischleuchte schwarz, 915005987001 Einfache Einrichtung per Bluetooth: Tischleuchte mit integriertem Leuchtmittel platzieren, Hue...

Erzeugen Sie mit der modern gestalteten Tischleuchte Signe in jedem Raum ein Stimmungslicht aus 16...

Angebot WD My Passport for Mac externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare... Die externe Festplatte bietet mit bis zu 5 TB Speicher genug Platz für Ihre Fotos, Videos und...

Die externe HDD My Passport for Mac ist mit USB-C und USB-A kompatibel und die ideale...

Angebot Neu Apple AirTag Behalte Ihre Sachen und Ihre anderen Geräte im Auge und finde sie im „Wo ist?“ App.

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.