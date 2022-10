Die kommenden ein bis zwei Wochen dürften bei Apple durchaus stressig werden. Nach der Ankündigung der neuen iPads und Apple TV 4K in der vergangenen Woche, geht es am heutigen Abend mit Software-Updates weiter. Dies ist allerdings nicht das einzige Ereignis, was uns diese Woche erwartet.

Apple Zeitplan für die nächsten Tage

Die 43. Kalenderwoche des 2022 ist angebrochen und wir blicken darauf, was uns in der laufenden Woche aus Cupertino erwartet. Los geht es am heutigen Abend mit diversen Softwareupdates.

24. Oktober: In der vergangenen Woche bestätigte Apple, dass das Unternehmen den heutigen Montag nutzen wird, um verschiedene Softwareupdates zur Verfügung zu stellen. Heute Abend wird Apple iOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS Ventura, tvOS 16.1, watchOS 9.1 und HomePod Software 16.1 veröffentlichen. Wir erwarten die Updates gegen 19:00 Uhr. Darüberhinaus gehen wir davon aus, dass im Laufe der Woche die Beta-Phase für die kommenden Updates eröffnet wird.

25. Oktober: Vor wenigen Tagen hatten wir euch bereits darauf aufmerksam gemacht, dass Apples Software-Chef Craig Federighi und Marketing-Chef Greg Joswiak am heutigen Tag im Rahmen des WSJ Technik Live-Event der Tech-Kolumnistin Joanna Stern ein Interview geben wird. Dabei dürfte es um die neuen iPads und die Softwareupdates gehen. Gut möglich, dass die Funktion „Stage Manager“ dabei im Fokus stehen wird.

26.Oktober: Am Mittwoch findet der offizielle Verkaufsstart der neuen iPad Pro und iPad Modelle statt. Diese lassen sich bereits seit vergangene Woche vorbestellen und werden ab Mittwoch ausgeliefert. Darüberhinaus landen die Geräte vor Ort in den Apple Stores sowie bei Apple Händlern.

(Im Vorfeld des Verkaufsstarts werden die erste Reviews im Internet erscheinen. Dies dürfte bereits am Montag bzw. Dienstag erfolgen).

27. Oktober: Vor wenigen Wochen hatte Apple bereits bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Donnerstag nutzen wird, um die Geschäftszahlen für die Monate Juli, August und September bekannt zu geben. Gegen 22:30 Uhr werden die Quartalszahlen vorliegen. Ab 23:00 Uhr werden Apple Chef Tim Cook sowie Finanzchef Luca Maestri im sogenannten Conference Call Rede und Antwort stehen.

04. November: Ein paar Tage länger müssen wir noch auf den Verkaufsstart des neuen Apple TV 4K (3. Generation) warten. Dieser findet in der kommenden Woche statt. Vermutlich werden zwei, drei Tage vor dem Verkaufsstart die ersten Reviews auftauchen.