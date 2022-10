Vergangene Woche Dienstag kündigte Apple neben dem iPad Pro mit M2-Chip auch das neue iPad (10. Generation) an. Am kommenden Mittwoch feiern beide Modelle ihren Verkaufsstart. Dies bedeutete, dass Frühbesteller ihre Geräte ausgeliefert bekommen und diese gleichzeitig vor Ort in den Ladengeschäften landen. Am heutigen Tag ist das Presseembargo gefallen, so dass die ersten Stimmen zum neuen iPad 10 zu lesen und zu hören sind.

iPad (10. Generation): Reviews sind da

Begleitend zur Ankündigung des neuen iPad 10 stattete Apple verschiedene Medienvertreter, Journalisten, Influencer etc. mit einem Testgerät aus. Am heutigen Tag ist nicht nur das Presseembargo zum neuen iPad Pro ausgelaufen, auch die ersten Reviews sind zum iPad (10. Generation) sind da.

The Verge

Das neue iPad der 10. Generation ist angeblich der neue Ausgangspunkt für die iPad-Linie. Es hat einen größeren Bildschirm, einen schnelleren Prozessor und ein besseres Design als das Modell der neunten Generation, das 2021 auf den Markt kam und in den letzten Jahren der Einstiegspunkt für die iPad-Reihe war. Der größere Bildschirm und viele der Designmerkmale sind vom teureren iPad Air übernommen worden, aber das iPad der 10. Generation hat einen älteren Prozessor und macht einige andere Kompromisse, um den Preis zu senken.

Engadget

Meine bisherigen Gedanken sind, dass es sich lohnt, die zusätzlichen 120 US-Dollar für dieses iPad anstelle des letztjährigen Modells auszugeben, und dass die meisten Leute es sogar dem 600-Dollar-iPad Air vorziehen werden.

CNET

Dieses neu gestaltete iPad hat es fast in sich: Es hat endlich USB-C! Es hat einen größeren Bildschirm und bessere Lautsprecher, wie das iPad Air. Es ist das erste iPad, das seine Kamera für bessere FaceTime- und Zoom-Anrufe an den horizontalen Rand bewegt. Dann gibt es die Nachteile. Wenn Sie mit diesem iPad einen Apple Pencil verwenden möchten, müssen Sie den der ersten Generation verwenden, was bedeutet, dass Sie einen seltsamen USB-C-Dongle verwenden. Es funktioniert nicht mit iPad-Hüllenzubehör, das für andere Modelle hergestellt wurde, was bedeutet, dass Sie neues Zubehör kaufen müssen. Und der Preis ist gestiegen. […] Die eine große Sache, die ich vom iPad wollte, kam, wie ein magischer Wunsch erfüllt: Die seltsam platzierte Frontkamera des iPad befindet sich jetzt am Landschaftsrand. Das ist toll. Warum ist das großartig? Denn ich arbeite auf iPads im Landscape-Modus, in Cases und Ständern und Keyboard-Docks. Wenn ich auf anderen iPads Zoom oder FaceTime verwende, sieht mein Gesicht seltsam schief aus, und meine Augen schauen woanders hin. Das ist jetzt behoben. In Kombination mit der Center Stage-Technologie mit automatischem Zoom ist die Video-Chat-Kamera dieses iPad absolut perfekt.

Video-Reviews

