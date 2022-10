Die Reviews zum neuen iPad Pro sind da. Während sich das Design des neuen „Profi“-iPad nicht verändert hat, gibt es unter der Haube einige aufregende Entwicklungen, die das Tablet noch wertvoller und vielseitiger für Nutzer machen, die überall auf hohe Leistung angewiesen sind. Ob das neue iPad Pro mit M2 Chip hält, was es verspricht, zeigen jetzt die ersten Reviews und Videos. Die neuen 11 Zoll und 12,9 Zoll Modelle können ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden.

Das iPad Pro ist sowohl in einer 11 Zoll als auch in einer 12,9 Zoll Variante erhältlich und bietet dank des neuen M2 Chips eine beeindruckende Leistung, die selbst die anspruchsvollsten Workflows meistern kann. Das vorherige iPad Pro war bereits das beste Tablet der Welt, und das neue iPad Pro der 6. Generation baut darauf auf.

Nachfolgend die ersten Stimmen zur 6. Generation des iPad Pro:

„Ich glaube nicht, dass ich jemals auch nur annähernd in der Lage war, den M2 wirklich zum Stottern zu bringen, obwohl ich in Serif Affinity Photo an Bildern mit mehreren Ebenen und riesigen RAW-Fotos gearbeitet und LumaFusion mit mehreren Spuren von 4K-Videos mit Farbänderungen konfrontiert habe. Jeder Filter, den man in Affinity Photo anwendet, wirkt sofort, selbst bei 8K-Bildern, egal ob man mit allen Werkzeugen herumspielt, nur um zu versuchen, es zum Stolpern zu bringen. Ich habe einfach so lange Spuren zu GarageBand hinzugefügt, bis ich nicht mehr konnte, und nichts hat die Wiedergabeleistung beeinträchtigt.“