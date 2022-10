Vor etwas mehr als zwei Jahren gab Apple das Umweltversprechen ab, bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral zu sein. Apple selbst ist bereits klimaneutral, bis zum nächsten Jahrzehnt möchte das Unternehmen allerdings über alle seine Tätigkeitsbereiche, die Zulieferkette und den Produktlebenszyklus hinweg klimaneutral werden. Nun bekräftig der Hersteller noch einmal seine Ziele und fordert seine globale Lieferkette zur Klimaneutralität bis 2030 auf. Darüberhinaus wurden heute weitere Umweltprojekte bekannt gegeben.

Apple fordert globale Lieferkette zur Klimaneutralität bis 2030 auf

Apple selbst ist bereits seit 2020 beim laufenden Betrieb seiner weltweiten Standorte klimaneutral und fokussiert sich das ehrgeizige Ziel, seine gesamte globale Lieferkette und den Lebenszyklus jedes Produkts klimaneutral zu gestalten.

Um diese Ziele zu erreichen, hat der Hersteller heute seine globale Lieferkette aufgefordert, weitere Schritte zu unternehmen, um ihre Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und einen umfassenden Ansatz zur Dekarbonisierung zu verfolgen. Apple wird die Arbeit seiner wichtigsten Produktionspartner auf dem Weg zur Klimaneutralität ihrer Betriebe bei der Herstellung von Apple Produkten – einschließlich der Versorgung mit 100 Prozent erneuerbarer Energie – bewerten und die jährlichen Fortschritte verfolgen.

„Der Kampf gegen den Klimawandel bleibt eine der dringlichsten Prioritäten von Apple, und Momente wie dieser lassen Worte Taten folgen“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern, um die Lieferkette von Apple bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Der Klimaschutz bei Apple endet nicht vor unserer Tür, und wir sind entschlossen, mit dieser Arbeit den Stein, der eine größere Veränderung auslöst, ins Rollen zu bringen.“

Mehr als 200 Zulieferer, auf die mehr als 70 Prozent der direkten Produktionskosten von Apple entfallen, haben sich bereits dazu verpflichtet, saubere Energie wie Wind- oder Solarenergie für die gesamte Apple Produktion zu nutzen. Wichtige Produktionspartner — darunter Corning Incorporated, Nitto Denko Corporation, SK hynix, STMicroelectronics, TSMC und Yuto – haben sich verpflichtet, die komplette Apple Produktion mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu betreiben.

Investitionen in Europa

Auf dem Weg zu immer umweltfreundlicheren Produkten plant Apple den Bau großer Solar- und Windkraftprojekte in Europa mit einer Leistung zwischen 30 und 300 Megawatt. In den nächsten Jahren will das Unternehmen genügend erneuerbare Energien erzeugen, um alle Apple Geräte auf dem europäischen Kontinent mit kohlenstoffarmen Strom zu versorgen und gleichzeitig die Niederlassungen, Retailstores und Rechenzentren mit 100 Prozent sauberer Energie zu betreiben. Insgesamt werden durch die geplanten Investitionen 3.000 Gigawattstunden zusätzliche erneuerbare Energie ins Netz eingespeist.

Im Rahmen der Meldung im Apple Newsroom geht Apple auch auf die neue Funktion „Clean Energy Charging“ ein, die gestern mit iOS 16.1 in den USA freigegeben wurde. Die neue Funktion prüft die Stromquellen während der voraussichtlichen Ladezeiten und optimiert den Ladevorgang für Zeiten, in denen das Netz saubere Energiequellen wie Solar- oder Windenergie nutzt.

Förderung gerechter und finanziell tragfähiger Klimalösungen auf der ganzen Welt

Apple hat heute außerdem drei neue Projekte im Rahmen des Restore Fund angekündigt, einer einzigartigen Initiative, die darauf abzielt, eine finanzielle Rendite zu erzielen und gleichzeitig Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. In Zusammenarbeit mit Conservation International und Goldman Sachs hat Apple in drei hochwertige Forstwirtschaftsbetriebe in Brasilien und Paraguay investiert, um 150.000 Hektar nachhaltig zertifizierter Wälder wiederaufzuforsten und rund 100.000 Hektar einheimischer Wälder, Graslandschaften und Feuchtgebiete zu schützen.