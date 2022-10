Bereits seit Juni und der Apple Worldwide Developers Conference 2022 wissen wir, dass iPadOS 16 und iOS 16 die sogenannte Freeform-App erhalten werden. Nachdem soeben die Beta 1 zu iOS 16.2 und iPadOS 16.2 erschienen ist, wissen wir, dass die Freeform-App beim kommenden X.2 Update an Bord sein wird.

iOS 16.2 & iPadOS 16.2: neue Freeform-App ist an Bord

Apple deklariert Freeform als Ort für Zusammenarbeit in Echtzeit. Die neue Freeform App gibt euch eine so leistungsstarke wie flexible Arbeitsfläche an die Hand, mit der ihr zentral an einem Ort Inhalte einsehen, teilen und gemeinsam an diesen arbeiten könnt, ohne sich um Layouts und Seitengrößen sorgen zu müssen. All dies zudem mit umfassender Unterstützung für Apple Pencil. An diesem Ort für Zusammenarbeit in Echtzeit könnt ihr die Beiträge anderer sehen, während ihr selbst Inhalte hinzufügen oder Änderungen vornehmt. Mit Freeform können Anwender eine FaceTime Session starten und die Aktualisierungen anderer direkt in der Unterhaltung in Nachrichten sehen.

Die neue Freeform-App wird übrigens nicht nur für iOS 16.2 und iPadOS 16.2 verfügbar sein, auch in der jüngsten Beta zu macOS 13.1 zeigt sich die neue App.