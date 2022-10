Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Feldtest mit Open RAN Technologe im sächsischen Plauen erfolgreich abgeschlossen. Nun erfolgt der nächste Schritt und die großflächige Aktivierung in Europa.

Vodafone startet „Open RAN“-Technologie in Deutschland

Das Düsseldorfer Unternehmen hat angekündigt, umfassende Pilotprojekte für offene 5G-Funkzugangsnetze an mehreren Mobilfunk-Standorten in Deutschland durchzuführen. Die ersten zwei Stationen für den Live-Betrieb der betreiberunabhängigen Open RAN Technologie befinden sich im ländlichen Raum in Bayern in der Nähe von Arnstorf, weitere wird es in Niedersachsen geben. Die Piloten sollen Anfang 2023 starten und markieren den Beginn einer breiteren Einführung von Open RAN Technologie in den Europäischen Mobilfunknetzen von Vodafone – auch in Deutschland

Was ist Open RAN?

Vodafone schreibt