Apple hat die zweite USA-weite Kohorte des Apple Learning Coach Programms gestartet, ein kostenloses Weiterbildungsprogramm, das Bildungsexperten dabei unterstützt, Lehrkräfte zu coachen, wie man die Produkte von Apple optimal nutzt. Lehrcoaches, Spezialisten für digitales Lernen und andere Bildungscoaches in den USA sind eingeladen, sich jetzt für die neuesten Ergänzungen des Apple Learning Coach Programms zu bewerben.

Apple hat sein Apple Learning Coach Programm erstmals Anfang 2022 mit „selbstgesteuerten Lektionen und virtuellen Workshops“ für Lehrkräfte gestartet. Jetzt nimmt das Unternehmen in den USA Bewerbungen für eine viel umfangreichere Version des Programms entgegen.

„Seit mehr als vier Jahrzehnten hat Apple mit Lehrkräften zusammengearbeitet, um Lernenden die Möglichkeit zu geben, kreativ zu sein, Probleme zu lösen und sich auf neue Weise auszudrücken. Wir haben Apple Learning Coach entwickelt, um Lehrkräfte beim Einsatz von Technologie im Unterricht zu unterstützen“, sagt Susan Prescott, Vice President of Education and Enterprise Marketing von Apple. „Apple Learning Coach hat bereits einen großen Einfluss auf Lehrkräfte und deren Schüler:innen und hilft dabei, eine starke Grundlage für lebenslange Kreativität und lebenslanges Lernen zu schaffen.“

Lehrkräfte, die an diesem Programm teilnehmen, arbeiten mit Apple Professional Learning Specialists zusammen. Sie gehen mit einem Coaching-Portfolio, einer Gruppe von Gleichgesinnten und der Möglichkeit, Weiterbildungspunkte bei der Lamar University zu beantragen, aus dieser Erfahrung hervor.

Bis zum 16. November 2022 können sich Coaches, Spezialisten für digitales Lernen, Lehrer und andere Lehrkräfte für die Teilnahme an dem Programm bei Apple bewerben.

Apple gibt an, dass mehr als 1.600 Personen über das Programm bereits Apple Learning Coaches geworden sind, die in 49 Bundesstaaten und Washington D.C. tätig sind.

„Technologie hilft Lernenden, Kreativität und kritisches Denken zu entwickeln, was für zukünftige Karrieremöglichkeiten sehr wichtig ist“, sagt Heidi Westrop, Lehrcoachin im Wasatch County School District und zertifizierte Apple Learning Coach in Utah. „Es ist meine Aufgabe, Lehrkräfte in unserem Bezirk zu befähigen, die einzigartige Kreativität in allen Schülern zu wecken. Apple Learning Coach hat mir die Werkzeuge und Ressourcen an die Hand gegeben, um mit Lehrkräften mit unterschiedlicher Technologieerfahrung zusammenzuarbeiten und ansprechende Lernerfahrungen zu entwerfen, zu vermitteln und zu reflektieren. Damit ist es möglich die Grenzen des Klassenzimmers zu erweitern und die einzigartigen Talente jedes Kindes zu fördern.“