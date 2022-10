Apple plant ein neues 16 Zoll iPad, welches im vierten Quartal 2023 auf den Markt kommen soll. So berichtet es zumindest Wayne Ma von The Information. Dieses iPad würde das bisher größte iPad darstellen und deutlich größer sein, als das bisherige 12,9 Zoll iPad Pro.

Apple plant 16 Zoll iPad für Ende 2023

In der Vergangenheit haben die Kollegen von The Information mehrfach ihre guten Apple Kontakte nachgewiesen. Nun berichtet Wayne ma, dass Apple an einem neuen 16 Zoll iPad arbeitet. In dem Bericht heißt es

Ein 16-Zoll-iPad würde sich wahrscheinlich an Kreativprofis wie Grafiker und Designer richten, die einen größeren Bildschirm bevorzugen.

Zusätzlichen Details über das potenzielle Gerät wurden nicht überliefert. Es heißt lediglich, das dieses selbe Bildschirmgröße wie ein 16-Zoll-MacBook Pro haben wird und Benutzern eine deutlich größere Arbeitsfläche zur Verfügung stellen würde.

Bereits im vergangenen Jahr gab Mark Gurman von Bloomberg zu verstehen, dass Apple ein größeres iPad entwickelt. Auch der renommierte Display-Analyst Ross Young sowie Leaker Majin Bu sprach bereits von einem größeren iPad. Die Idee von einem größeren iPad klingt in jedem Fall spannend. Aktuelle bevorzugen wir das 12,9 Zoll iPad Pro (hier unser iPad Pro Test). Ein noch größeres iPad würde das Ganze noch einmal interessanter machen. Auf der anderen Seite dürfte ein 16 Zoll iPad auch den ein oder anderen Euro mehr kosten.