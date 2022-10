Seit vielen Jahren bietet die „Apple Support“-App im App Store an, die euch Support für alle eure Apple Produkte an einem zentralen Ort verspricht. In der Tat lassen sich über die App zahlreiche Probleme lösen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen erhalten, Termine vereinbaren etc. pp. Nun wurde die App auf Version 4.8 gehievt und punktuell verbessert.

„Apple Support“-App: Version 4.8 ist da

Ab sofort steht die „Apple Support“-App in Version 4.8 im App Store als Download bereit. Mit dem Update überarbeitet Apple die Terminvereinbarung und verleiht dieser eine verbesserte Organisation für einen schnelleren Zugriff auf Geräte, Support-Tools und mehr. Die App begrüßt euch zudem nun mit den Worten „Teile uns dein Anliegen mit“, so dass ihr euer Anliegen schnell mitteilen könnt. Zudem seht ihr eine gekachelte Oberfläche für eure verschiedenen Geräte anstelle einer Liste.

In den Release-Notes heißt es