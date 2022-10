Die Gotham Awards 2022 stehen bevor und im Vorfeld wurden nun die Nominierungen bekannt gegeben. Apple TV+ erhielt insgesamt fünf Nominierungen für Causeway, Pachinko und Severance.

Apple TV+ erhält fünf Nominierungen für die Gotham Awards 2022

Nachdem Apple TV+ bei den Gotham Awards 2021 zwei Auszeichnungen mit nach Hause nehmen konnte, kann sich der Apple Video-Streaming-Dienst auch in diesem Jahr wieder berechtigte Hoffnungen machen, eine Auszeichnung zu erhalten.

Apple TV+ wurde bei den 32. jährlichen Gotham Awards mit Nominierungen für die Serien Causeway, Pachinko und Severnace ausgezeichnet. Konkret sehen die Nominierungen wie folgt aus

“Causeway”

Outstanding Supporting Performance — Brian Tyree Henry

“Pachinko”

Breakthrough Series — Long Format (Over 40 minutes)

Outstanding Performance in a New Series — Minha Kim

“Severance”

Breakthrough Series — Long Format (Over 40 minutes)

Outstanding Performance in a New Series — Britt Lower

Die Gotham Awards ehren visionäre Talente vor und hinter der Kamera, erweitern das Publikum für bahnbrechende Filme und Fernsehsendungen und unterstützen die ganzjährige Arbeit des gemeinnützigen The Gotham Film & Media Institute. Die Gewinner der 32. jährlichen Gotham Awards werden am Montag, den 28. November bei einer Zeremonie in der Cipriani Wall Street bekannt gegeben.