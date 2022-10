Apples Software-Chef Craig Federighi und Apples Marketing-Chef Greg Joswiak haben – wie angekündigt – dem Wall Street Journal ein Interview gegeben. Dabei haben die Apple Manager indirekt USB-C beim iPhone bestätigt. Darüberhinaus wurde unter anderem über iMessage auf Android, die fehlende Taschenrechner-App auf dem iPad und weitere Themen gesprochen.

Vor wenigen Tagen hat die EU-Ministerrunde grünes Licht für die Einführung eines einheitlichen Smartphone-Anschlusses ab 2024 gegeben. Auch Apple ist betroffen und muss die Richtlinie bis spätestens Ende 2024 umsetzen. Da kommt es wenig überraschend, dass Craig Federighi und Greg Joswiak im Gespräch mit dem WSJ bestätigt haben, dass Apple die EU-Richtlinie umsetzen wird. Die Aussage von Joswiak „Wir müssen der neuen Richtlinien“ entsprechen, impliziert, dass Apple zukünftig beim iPhone auf USB-C wechseln wird. Zuletzt hieß es, dass dies bereits beim kommenden iPhone 15 im Herbst 2023 der Fall sein wird. Wir können uns nicht vorstellen, dass Apple alle iPhone-Modelle auf eine drahtlose Ladetechnik umstellt und auf einen USB-C Anschluss verzichtet, um der EU-Vorgabe zu entsprechen.

Ist Apple noch innovativ? Bedarf es Jahr für Jahr ein neues iPhone. „Die Leute sind sehr begeistert von den neuen iPhones“, sagte Joz und verwies auf neue Funktionen des iPhone 14 Pro, darunter die neue 48-Megapixel-Kamera und Dynamic Island. „Wir haben immer eine Menge Zeug, das wir rausholen müssen“, sagte Federighi. „Wir haben jahrelang an Dingen gearbeitet, und es gibt eine Reihe von Dingen, von denen wir glauben, dass sie unseren Kunden besser helfen werden.“

Angesprochen auf die Tatsache, dass Apple für das iPad keine Taschenrechner-App anbietet, verwies Joswiak auf den App Store. Dort gibt es eine Menge an Drittanbieter-Apps, so der Manager. Auch er verwende eine Drittanbieter-Taschenrechner-App auf dem iPad.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022