Jeder liebt ein kostenloses Angebot, richtig? Nicht immer, wie Apple und die irischen Rocker U2 feststellen mussten. Im Jahr 2014 stellten 500 Millionen iTunes-Nutzer fest, dass das U2-Album „Songs of Innocence“ zu ihrer iTunes-Bibliothek hinzugefügt worden war. U2 und Apple betrachteten es als ein Geschenk, aber viele waren so unglücklich darüber, dass das Unternehmen aus Cupertino gezwungen war, ein spezielles Tool zu entwickeln, um das Album zu entfernen. Nun erfahren wir die Geschichte hinter dem Debakel mit dem kostenlosen U2-Album.

Ein Geschenk, das nicht jeder wollte

Die Memoiren des irischen Sängers und Songwriters Bono enthüllen die Geschichte hinter dem kostenlosen U2-Album, bei dem sowohl Apple als auch die Band zur Zielscheibe von Witzen in den sozialen Medien wurden, aber auch zum Gegenstand erheblicher Verärgerung.

In einem Auszug aus seinen Memoiren, die in The Guardian veröffentlicht wurden, erklärt Bono, dass die Idee des kostenlosen Albums von ihm stammte und er bei Apple einige Überzeugungsarbeit leisten musste. So soll Tim Cook zunächst gesagt haben:

„Ihr wollt diese Musik kostenlos abgeben? Aber der Sinn von dem, was wir bei Apple versuchen, ist nicht, Musik kostenlos zu verschenken. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Musiker bezahlt werden.“

Letztendlich nahm die Geschichte ihren Lauf und Bono glaubt in gewisser Weise auch heute noch, dass die Grundidee gut war, vielleicht sogar prophetisch. Der Stunt offenbarte einen interessanten Blick in die Zukunft des Musikkonsums: Abonnements, etwas, das Bono nach eigenen Angaben vorausgesehen hat. Doch an der Umsetzung haperte es deutlich, wofür sich der Künstler erneut entschuldigt.

„Wenn es nur darum ging, unsere Musik zu Leuten zu bringen, die unsere Musik mögen, dann war das eine gute Idee“, schreibt Bono. „Aber wenn es darum ginge, unsere Musik zu Leuten zu bringen, die nicht im Entferntesten an unserer Musik interessiert sind, könnte es vielleicht einen gewissen Widerstand geben. Aber was war das Schlimmste, was passieren konnte? Es wäre wie Postwurfsendungen. Oder etwa nicht? Als ob wir unsere Milchflasche nehmen und sie an die Türschwelle jedes Hauses in der Nachbarschaft stellen würden.“

Es kam jedoch anders: