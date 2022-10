In den vergangenen Jahren hat Media Markt immer mal wieder eine Aktion aufgelegt, bei der euch der Händler die 19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt hat. Vor wenigen Augenblicken ist wieder eine MwSt-Aktion bei Media Mark angelaufen, doch leider gibt es zahlreiche Ausnahmen. Viele spannende Produkte nehmen nicht an der Aktion teil. Solltet ihr nichtsdestotrotz den passenden Artikel finden, so könnt ihr diesen nicht nur zum reduzierten Preis kaufen, sondern auch die 0 Prozent Finanzierung des Unternehmens nutzen.

Mit Ausnahmen: Media Markt schenkt euch die Mehrwertsteuer

Ab sofort und nur wenige Tage bis zum 30.10.2022 23:59 Uhr schenkt euch Media Markt die 19 Prozent MwSt. Rein rechnerisch entsprechen die 19 Prozent Mehrwertsteuer einem Nachlass von 15,966 Prozent. Die Aktion findet sowohl online als auch in den Geschäften vor Ort statt.

Grundsätzlich gilt die Rabatt-Aktion auf das gesamte Sortiment, blickt man jedoch genauer hin, so stellt man fest, dass eine zahlreiche Ausnahmen gibt.

Ausnahmen

Hersteller: Apple, Blink, Amazon, Microsoft, Sonos, Liebherr, Miele, ok., KOENIC, AVM, Xiaomi

Produktgruppen: alle Konsolen, Tonie Starter Sets, ausgewählte TV-Geräte der Hersteller LG, Philips und Sony, ausgewählte Samsung Smartphones, ausgewählte Google Smartphones, Samsung Wearables, Drucker, Scanner und All in One Geräte von HP, ebook reader

Einzelartikel: Samsung Galaxy Buds2 Pro, Roborock S7 MAXV ULTRA, Sony HT-A 3000 DOLBY ATMOS, Canon Selphy CP 1300 Geräte, GoPro Hero9 Black, ausgewählte spiegellose Systemkameras von Sony, Canon EOS RP + RF 24-105MM F4-7.1 IS STM, Canon EOS 2000 D 18-55 +SB130+16GB

Nichtsdestotrotz bleiben noch zahlreiche Artikel übrig, die um knapp 16 Prozent im Preis reduziert sind.

-> Hier geht es zur MWSt.-Steuer Aktion von Media Markt

0 Prozent Finanzierung bei Media Markt

Neben dem Rabatt könnt ihr von der 0 Prozent Finanzierung bei Media Markt profitieren. Ab einer Finanzierungssumme von 100 Euro erhaltet ihr den 0% effektiven Jahreszins. Die monatliche Mindestrate beträgt 10 Euro, die Laufzeit liegt zwischen 6 bis 12 Monate.

