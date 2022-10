M. Night Shyamalans Thriller „Servant“ kehrt am 13. Januar für seine vierte und letzte Staffel auf Apple TV+ zurück. Schon jetzt enthüllt Apple einen ersten Blick auf das mit Spannung erwartete letzte Kapitel mit Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free und Rupert Grint in den Hauptrollen.

Erster Trailer zur vierten „Servant“ Staffel

Apple TV+ hat heute einen Ausblick auf das Finale des Psychothrillers „Servant“ gegeben, der am Freitag, den 13. Januar 2023 für eine letzte Staffel zurückkehren wird. Die Staffel-Premiere wird mit der ersten Folge der zehnteiligen vierten Staffel beginnen, gefolgt von einer neuen Folge pro Woche bis zum 17. März 2023.

In „Servant“ widerfährt einem Paar aus Philadelphia eine unfassbare Tragödie, die nicht nur ihre Ehe auf die Probe stellt. Gleichzeitig setzt der Schicksalsschlag eine mysteriöse Kraft frei, die unerwartet in ihr Privatleben eindringt.

Nach dem spannenden Abschluss der dritten Staffel bringt die vierte Staffel das letzte Kapitel der Turner-Geschichte zu einem „epischen und emotionalen Abschluss“, so Apple. Leannes Krieg mit der Church of Lesser Saints spitzt sich zu und bedroht die Spruce Street, die Stadt Philadelphia und darüber hinaus. Währenddessen muss sich die zerrüttete Familie Turner nicht nur mit der zunehmenden Bedrohung durch Leanne auseinandersetzen, sondern auch mit der Gewissheit, dass Dorothy erwacht. Während das Brownstone der Familie Turner weiter zerfällt, werden endlich Fragen beantwortet: Wer ist Leanne Grayson und wer ist das Kind in ihrem Haus?

In den Hauptrollen von „Servant“ sind Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free und Rupert Grint zu sehen, die alle ihre Rollen in der letzten Staffel wieder aufnehmen. Zusätzlich zu Shyamalan wird die Serie von Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Taylor Latham, Larissa E. Michel, Steve Tisch und Todd Black produziert.

Hier ist der offizielle Trailer zur vierten Staffel von „Servant“: