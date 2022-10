Vodafone hat am heutigen Tag ein neues Festnetz-Portfolio mit Mehr Leistung angekündigt. Ab dem 15. November gehen die neuen Kabel- und DSL-Tarife an den Start. Auch neue GigaCube Tarife gehören zum neuen Angebot.

Vodafone GigaZuhause: Neue Kabel- und DSL-Tarife ab dem 15. November

Am 15. November 2022 startet Vodafone seine neuen GigaZuhause-Tarife. Im Kabel-Glasfaser-Netz gibt es dann für Neukunden deutlich höhere Upload-Geschwindigkeiten und eine Allnet Flat in alle deutschen Netze. Für alle Festnetz-Anschlüsse erhalten Neukunden bei Online-Buchung künftig zudem ein Startguthaben von bis zu 175 Euro.

In allen Kabel-Tarifen bis 500 Mbit/s erhöht Vodafone die Upload-Geschwindigkeiten deutlich. Das sorgt insbesondere beim Arbeiten im Home-Office für mehr Stabilität in Video-Konferenzen und beim Surfen. In den beiden Tarifen GigaZuhause 50 Kabel und GigaZuhause 100 Kabel verfünffacht Vodafone die Upload-Geschwindigkeit auf 25 bzw. 50 Mbit/s. Und auch im GigaZuhause 250 und 500 Kabel verdoppelt Vodafone den Upload auf 50 Mbit/s. Damit schenkt Vodafone den Kunden Gehör. Eine Kunden-Befragung von Vodafone zeigt: Für 85 Prozent aller Festnetz-Kunden sind höhere Upload-Geschwindigkeiten ein wichtiges Kriterium. Darüber hinaus stattet Vodafone jetzt alle Kabel-Glasfaser-Tarife mit einer Allnet Flat in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunk-Netze aus. Diese Option kostete bisher zusätzlich 9,99 Euro pro Monat.

Je nach gewähltem Kabel-Tarif liegen die monatlichen Basispreise für Neukunden zwischen 34,99 und 59,99 Euro. DSL-Neukunden zahlen zwischen 34,99 und 54,99 Euro. Alle GigaZuhause-Tarife werden künftig in den ersten sechs Monaten zum Promo-Preis von 19,99 Euro angeboten. Die beiden Einsteiger-Tarife GigaZuhause 16 DSL und 50 Kabel liegen bei 9,99 Euro. Auch Festnetz-Bestandskunden haben die Möglichkeit, auf Wunsch in einen Tarif des neuen Portfolios zu wechseln.

Neue GigaCube Zuhause Tarife

Auch beim Thema GigaCube gibt es Neuheiten. Zum monatlichen Preis ab 34,99 Euro könnt ihr mit bis zu 500MBit/s surfen – wahlweise mit einem 4G- oder 5G-Mobilfunkrouter. Mit dem GigaCube Zuhause Unlimited gibt es nun ein dauerhaftes Angebot mit unbegrenztem Datenvolumen zum Preis von 64,99 Euro im Monat.