Apple hat vor wenigen Augenblicke seine Q4/2022 Geschäftszahlen veröffentlicht. Nachdem der Hersteller vor wenigen Wochen in Aussicht gestellt hatte, dass die Quartalszahlen am heutigen Abend veröffentlicht werden, liegen diese nun Schwarz auf Weiß vor. Auf diese Art und Weise erhalten wir einen Einblick, wie gut die Geschäfte bei Apple in den Juli, August und September gelaufen sind.

Apple hat soeben die Q4/2022 Quartalszahlen veröffentlicht. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Auch wenn es sich um die Q4 Quartalszahlen handelt, umfassen diese das kalendarische Q3 und somit die Monate Juli, August und September.

Nachdem die Sommermonate verhältnismäßig ruhig verliefen, und auch das Q4 startete verhältnismäßig ruhig. Im Juni kündigte Apple das MacBook Air und 13 Zoll MacBook Pro (jeweils mit M2-Chip) an. Während das 13 Zoll MacBook Pro seit Ende Juni erhältlich ist, startete das neuen MacBook Air im Juli. Im September nahm das Quartal dann deutlich an Fahrt auf. Apple präsentierte die neuen iPhone 14 Familie, die neuen Apple Watch Modelle sowie die AirPods Pro 2. Diese zuletzt genannten Produkte wirken sich somit nur teilweise auf die Quartalszahlen aus und dürften ihren Fußabdruck deutlich stärker im Weihnachtsquartal hinterlassen.

Blicken wir auf die reinen Zahlen. Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 90,15 Milliarden Dollar (Steigerung um 8 Prozent) bei einem Gewinn von 20,72 Milliarden Dollar (1,29 Dollar Gewinn pro Aktie) erzielen. Im Q4/2021 waren es 83,36 Milliarden Dollar Umsatz bei 20,55 Milliarden Dollar Gewinn (1,24 Dollar Gewinn pro Aktie).

Der Jahresumsatz betrug 394,3 Milliarden Dollar, eine Steigerung von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und der Jahresgewinn pro Aktie betrug 6,11 Dollar, eine Steigerung von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

“This quarter’s results reflect Apple’s commitment to our customers, to the pursuit of innovation, and to leaving the world better than we found it,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “As we head into the holiday season with our most powerful lineup ever, we are leading with our values in every action we take and every decision we make. We are deeply committed to protecting the environment, to securing user privacy, to strengthening accessibility, and to creating products and services that can unlock humanity’s full creative potential.”

“Our record September quarter results continue to demonstrate our ability to execute effectively in spite of a challenging and volatile macroeconomic backdrop,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “We continued to invest in our long-term growth plans, generated over $24 billion in operating cash flow, and returned over $29 billion to our shareholders during the quarter. The strength of our ecosystem, unmatched customer loyalty, and record sales spurred our active installed base of devices to a new all-time high. This quarter capped another record-breaking year for Apple, with revenue growing over $28 billion and operating cash flow up $18 billion versus last year.”