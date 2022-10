Ab der Series 6 bietet die Apple Watch einen Blutsauerstoffsensor (SpO2-Sensor), der den Nutzern einen besseren Überblick über ihre allgemeine Fitness gibt. Der neue Sensor ist bei der US-Gesundheitsaufsicht als „Wellness“-Produkt klassifiziert. (die Hintergründe hatten wir euch hier zusammengefasst). Apples SpO2-Sensor ist somit kein Medizingerät, dennoch zeigt eine Studie, dass er einige ernsthafte medizinische Anwendungen haben könnte.

Wie zuverlässig ist der Blutsauerstoffsensor der Apple Watch?

Eine neue Validierungsstudie stellt die Blutsauerstoff-Funktion der Apple Watch auf den Prüfstand. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Apple Watch Series 6 im Vergleich zu einem medizinischen Pulsoximeter zuverlässig Zustände einer verminderten Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2 unter 90%) erkennen kann, wobei der medizinische Pulsoximeter im Test immer noch die genaueren Werte ermittelt hat.

Um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen, wurden 24 gesunde Teilnehmer in die Studie einbezogen, die jeweils eine Apple Watch Series 6 am Handgelenk trugen und ein Masimo Radical-7, ein gängiges Pulsoximeter, an den Mittelfinger derselben Hand klemmten. Anschließend führten die Teilnehmer verschiedene Atemübungen durch, um ihren Blutsauerstoffgehalt zu manipulieren und zu sehen, wie die Apple Watch im Vergleich zum Masimo Radical-7 abschnitt. Am Ende der Tests gab es 642 Blutsauerstoffwerte zum Vergleich.

Der Fortschritt der Smartwatch-Technologie wird sich weiter verbessern und es werden sicher noch weitere Studien zur Bewertung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei verschiedenen Arten von Krankheiten durchgeführt werden. Wenn man auf der Suche nach einer absolut genauen Blutsauerstoffmessung sein sollte, ist es immer noch am besten, ein richtiges medizinisches Gerät zu verwenden. Die Ergebnisse der Studie zeigen jedoch, dass Apples Wearable in die richtige Richtung geht, um genaue medizinische Informationen zu liefern.

Die vollständige Studie kann auf der SAGE Journals-Webseite eingesehen werden.