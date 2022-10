Bei der Vorstellung neuer Produkte geht Apple auch regelmäßig auf umweltbezogene Informationen ein. In der vergangenen Woche wurde unter anderem das neue iPad Pro mit M2 Chip angekündigt. Dieses ist seit Kurzem im Handel und wir werfen einen Blick auf den Umweltaspekt des Gerätes.

Apples Umwelt-Chefin Lisa Jackson greift am heutigen Tag das neue iPad Pro auf und betont, dass Apple mit dem neuen Geräte seinem Ziel wieder etwas näher kommt, bis 2025 vollständig auf Kunststoff in seinen Verpackungen zu verzichten.

We’re working to remove all plastic from our packaging by 2025. That’s why the new iPad Pro has 99% fiber-based packaging, which comes from sustainable forests and is 100% biodegradable. https://t.co/97bKH2xs4S

