Anfang dieser Woche hat Apple die nächste Beta-Runde eröffnet und unter anderem die Beta 1 zu tvOS 16.2 veröffentlicht. Mit dem kommenden Update führt Apple eine Siri-Stimmenerkennung für ein personalisierteres Erlebnis ein.

Das Update auf tvOS 16.1 brachte kleinere Verbesserungen mit sich. So erhielt Siri eine neue Darstellung und zudem könnt ihr nun „Hey Siri“ nutzen, wenn ihr mit den AirPods mit Apple TV verbunden seid. Mit tvOS 16.2 wird weitere Neuerungen geben.

Mit dem Update auf tvOS 16.2 wird Siri in der Lage sein, eure Stimme zu erkennen und zu eurem Apple TV Benutzerprofil zu wechseln, eure Musik abzuspielen und personalisierte Empfehlungen für Videos zu geben. Laut Apple werden bis zu sechs Familienmitglieder unterstützt.

Interessanterweise könnt ihr dabei euer Siri-Sprachprofil von Ihrem iPhone oder iPad mit eurem Apple TV verknüpfen, wie Sigmund Judge anmerkt. Allerdings scheint das Ganze in der Beta 1 noch nicht vollständig implementiert zu sein.

This is pretty impressive 👀

“If your Apple TV is in your home or added to your home later, your Siri voice profile from your iPhone will be associated with your home so Siri can recognise your voice on this Apple TV and any current or future Siri-enabled devices in your home.” pic.twitter.com/BL71TbqfQG

— Sigmund Judge (@sigjudge) October 25, 2022