Die Apple Quartalszahlen für die abgelaufenen drei Monate liegen mittlerweile auf dem Tisch. Unter Strich blickt Apple auf ein sehr erfolgreiches fiskalisches Q4/2022. Dazu beigetragen hat unter anderem der Mac, der beim Umsatz im Jahresvergleich um satte 25 Prozent zulegen konnte. Im laufenden Dezember-Quartal wird sich das Ganze allerdings anders darstellen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob der Hersteller im kommenden Monat neue Macs präsentieren wird.

Mac-Umsatz wird im Dezember-Quartal sinken

Apples Finanz-Chef Luca Maestri gab im Rahmen des Conference Calls zu den Apple Q4/2022 Geschäftszahlen zu verstehen, dass die Mac-Sparte im laufenden fiskalischen Q1/2023 im Jahresvergleich einen rückläufigen Umsatz vorweisen wird. Dies dürfte unter anderem mit dem Zeitpunkt der Vorstellung neuer Geräte zusammen hängen.

Im Oktober 2021 kündigte Apple das neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit M1 Pro und M1 Max Chip an. Dabei handelte es sich um die ersten 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit Apple Silicon. Neben den Chips setzte Apple bei diesen Modellen auch auf ein neues Design.

In diesem Jahr verhält es sich anders. Der Oktober ist nahezu vorbei und neue MacBook Pro wurden bis dato noch nicht angekündigt. Genau wie bei den neuen iPads könnte Apple im Laufe des Novembers ein neues MacBook Pro mit M2 Max und M12Pro per Pressemitteilung vorstellen. Ein ein neuer Mac mini ist ebenfalls im Gespräch. Bei diesen Modellen wird sich Apple vermutlich auf ein Leistungs-Upgrade mit schnelleren Prozessoren konzentrieren. Darüberhinaus starten diese deutlich später in den Verkauf, als es im vergangenen Jahr der Fall war. Zudem könnte Apple mit Problemen in der Zulieferkette zu kämpfen haben.

Wir können uns gut vorstellen, dass Apple Mitte November neue MacBook Pro und einen neuen Mac mini per Pressemitteilung ankündigt und diese zeitnah vorbestellbar sind.

Zuletzt hatte Apple im Juni dieses Jahre das neue MacBook Air sowie 13 Zoll MacBook Pro mit M1 Chip vorgestellt. Diese beiden Modelle haben dafür gesorgt, dass die Mac-Sparte starke Verkäufe in den Monaten Juli bis September 2022 vorzuweisen hatte.