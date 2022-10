Seit das iPhone 14 Lineup in freier Wildbahn ist, haben wir bereits einige Berichte zur Download-Geschwindigkeit der neuen Smartphones gesehen. Die Erfahrungen zeigten, dass das iPhone 14 (Pro) im Download zwischen 38 Prozent (5G) und 50 Prozent (4G/5G) schneller ist als die vorherige Generation. Jetzt bestätigt eine neue Studie von Ookla diese Ergebnisse. So ermittelten die Speedtest-Experten in den USA eine Verbesserung der 5G Download-Geschwindigkeit von 37 Prozent und mehr.

Schnellere Downloads mit dem iPhone 14 (Pro)

In dem detaillierten Bericht von Ookla wird die 5G-Leistung nach Ländern untersucht. In den USA erreichte das iPhone 14 eine durchschnittliche 5G Download-Geschwindigkeit von 150,08 Mbps gegenüber 109,48 Mbps beim iPhone 13 (37 Prozent schneller). Das iPhone 14 Pro erreichte 174,84 Mbps im Vergleich zu 121,08 Mbps beim iPhone 13 Pro (44 Prozent schneller). Das iPhone 14 Pro Max erreichte eine Geschwindigkeit von 177,92 Mbps gegenüber 121,19 Mbps beim Vorgänger (46,8 Prozent schneller).

Wie der Test zeigt, ermöglicht das Qualcomm X65-Modem im iPhone 14 Pro eine deutlich schnellere 5G Download-Geschwindigkeit als der X60-Chip im iPhone 13 und 13 Pro. Zudem nennt Ookla den neuen A16-Chip im iPhone 14 Pro und Pro Max zusammen mit 6 GB RAM als Faktoren für die schnellere Leistung.

Für nächstes Jahr wird erwartet, dass alle vier iPhone 15 Modelle mit dem im Februar angekündigten Snapdragon X70-Modem von Qualcomm ausgestattet werden. Wie das Snapdragon X65-Modem unterstützt der X70-Chip theoretisch Download-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s, mit neu hinzugefügten Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz für schnellere Durchschnittsgeschwindigkeiten, verbesserte Abdeckung, bessere Signalqualität, geringere Latenz und eine um bis zu 60 Prozent verbesserte Energieeffizienz.

Ergebnisse für weitere Länder findet ihr in dem vollständigen Bericht von Ookla. Die schnellste 5G Download-Geschwindigkeit wurde übrigens in Südkorea gemessen, wo das iPhone 14 Pro Max einen Spitzenwert von 663,43 Mbps erreichte. Deutschland war leider nicht Bestandteil der Testreihe.