Schnäppchenjäger aufgepasst. Immer mal wieder verschenkt Apple ein E-Book oder Hörbuch. Aktuell ist es wieder soweit und in Apple Books steht „Schattenblick – Midnight-Chronicles-Reihe, Teil 1“ kostenlos zur Verfügung.

Habt ihr Interesse an Hörbüchern, steht ihr auf Science-Fiction und Fantasy und habt ihr knapp 12 Stunden Zeit? Dann werft einen Blick bei Apple Books vorbei. Dort wartet das Hörbuch „Schattenblick – Midnight-Chronicles-Reihe, Teil 1“ von Bianca Iosivoni und Sophie Göbel kostenlos auf euch. Gelesen wir das Buch in der deutschen Fassung von Carolin Sophie Göbel.

In der Beschreibung des Verlags heißt es

Zwei SPIEGEL-Bestseller-Autorinnen.

Sechs Romane.

Eine große Fantasy-Saga.

Liebe. Magie. Freundschaft. Verrat. Taucht ein in die MIDNIGHT CHRONICLES von Bianca losivoni und Laura Kneidl und lasst euch in eine Welt entführen, in der sich eine Gruppe junger Jägerinnen und Jäger zusammenschließt, um den Kampf gegen das Böse aufzunehmen – und dabei setzen sie nicht nur ihre Leben, sondern auch ihre Herzen aufs Spiel.

Als Roxy das erste Mal auf Shaw trifft, könnte der Zeitpunkt für die junge Huntress kaum ungünstiger sein.

Denn Roxy ist auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder, der von übernatürlichen Wesen entführt wurde. Außerdem hat sie alle Hände voll damit zu tun, die Kreaturen einzufangen, die sie einige Monate zuvor versehentlich aus der Unterwelt befreit hat – nur weil sie jahrelang der falschen Person vertraut hat. Wenn es Roxy nicht gelingt, all diese Wesen innerhalb der vorgegebenen Zeit zurückzuschicken, landet sie selbst in der Unterwelt. Dass sie jetzt auch noch ein Auge auf den mysteriösen Shaw haben muss, der keinerlei Erinnerung an seine Vergangenheit hat und deshalb zur Gefahr für ihre Aufgabe werden könnte, passt ihr überhaupt nicht. Genauso wenig wie das Kribbeln, das immer stärker wird, je näher sie sich kennenlernen ..

Teil 1 der New-Adult-Fantasy-Reihe von Bianca losivoni und Laura Kneidl.