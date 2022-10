Apple hat vor kurzem die ersten Beta-Versionen seiner nächsten Runde von Software-Updates veröffentlicht, darunter iOS 16.2, iPadOS 16.2 und macOS Ventura 13.1. Ein neuer Bericht von Bloomberg deutet darauf hin, dass Apple derzeit ein Veröffentlichungsdatum der Updates für Mitte Dezember anpeilt.

Neue Funktionen von iOS 16.2

In der aktuellen Ausgabe seines Newsletters „Power On“ erklärt Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple zwar mit den Hardware-Veröffentlichungen für dieses Jahr fertig ist, aber immer noch weitere Software-Updates in Aussicht hat.

„Die Updates iOS 16.2 und iPadOS 16.2, die seit letzter Woche in der Beta-Phase sind, werden voraussichtlich Mitte Dezember veröffentlicht“, so Gurman in seinem Newsletter. Gurman merkt auch an, dass Apple einen Veröffentlichungstermin zwischen Anfang Februar und Anfang März für iOS 16.3 und macOS Ventura 13.3 anpeilt.

Hier ist eine Übersicht der Neuerungen von iOS 16.2 und iPadOS 16.2:

Freeform-App

Freeform ermöglicht die Zusammenarbeit mit Freunden und Kollegen auf einem gemeinsamen Arbeitsbereich mit Zeichnungen, Text, Videos, Bildern und mehr. Die App ist ab sofort für Entwickler und öffentliche Betatester verfügbar und wird voraussichtlich Mitte Dezember zusammen mit iOS 16.2, iPadOS 16.2 und macOS Ventura 13.1 veröffentlicht.

Live-Aktivitäten für Sportereignisse

Mit iOS 16.2 wird die Integration von Live-Aktivitäten für ausgewählte Sportspiele in der integrierten TV-App auf dem iPhone wieder eingeführt. Nutzer können die Spiele in Echtzeit verfolgen, indem sie die Live-Aktivitäten auf ihrem Sperrbildschirm oder der Dynamic Island (iPhone 14 Pro) nutzen.

Schlaf-Widget für den Sperrbildschirm

iOS 16.2 fügt eine neue Option für das Schlaf-Widget hinzu, mit dem Nutzer ihren Sperrbildschirm ergänzen können. Es gibt drei Widget-Optionen: eines, das die Zeit anzeigt, die man im Bett verbracht hat, ein anderes mit einem Balkendiagramm, das die Schlafqualität darstellt, und das größere Widget, das die Zeit im Bett einschließlich einer visuellen Darstellung anzeigt.

Unterstützung für externe Displays in iPadOS 16

Mit iPadOS 16.2 wird die Unterstützung für externe Displays für ausgewählte iPad-Modelle wieder eingeführt. Vor der Veröffentlichung von iPadOS 16 hatte Apple angekündigt, die Unterstützung für externe Displays für iPad und Stage Manager zu verschieben und erst später in diesem Jahr wieder einzuführen.

Notruf SOS Feedback

Nutzer können mit iOS 16.2 Apple melden, wenn Notruf SOS unbeabsichtigt ausgelöst wurde. Notruf SOS ist eine Funktion, mit der Nutzer schnell einen Notruf absetzen können. Auf neueren iPhones muss hierfür der Ein-/Aus-Knopf und eine der Lautstärketasten gedrückt gehalten werden. Mit dem iPhone 14 wurde Notruf SOS in die Unfallerkennung integriert, die die Sensoren des iPhone nutzt, um Autounfälle zu erkennen und automatisch den Notdienst zu rufen.