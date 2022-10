Apple hat den neuen iPhone 14 und Apple Watch Modellen die Sicherheitsfunktion „Unfallerkennung“ spendiert. Mit der Hilfe von verbesserten Sensoren können die Geräte schwere Autounfälle erkennen und automatisch den Notruf wählen. Nun haben wir den ersten bekannten Fall (bzw. Unfall), der zeigt, dass die Funktion tatsächlich eine wichtige Rolle bei lebensrettenden Maßnahmen spielen kann.

Ein Mann aus Indianapolis namens Nolan Abell verdankt es seiner neu erworbenen Apple Watch Series 8, dass er nach einem gefährlichen Autounfall Hilfe rufen konnte. Nolan sagt, er sei nur eine Woche nach dem Kauf der Uhr mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Pfosten gefahren. Während er darum kämpfte, bei Bewusstsein zu bleiben, spürte er die haptische Rückmeldung der Apple Watch. Daraufhin kontaktierte die clevere Uhr den Rettungsdienst. Gegenüber ABC News erinnert sich Nolan an die Momente kurz nach dem Unfall:

Die Rettungskräfte waren schnell am Unfallort eingetroffen, so dass Nolan zeitnah ins Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Er leidet aufgrund des Unfalls zwar noch an Sehproblemen, wird sich aber ansonsten voraussichtlich vollständig erholen.

Dankbar für die Hilfe der Apple Watch, kontaktierte Nolan auch Apple CEO Tim Cook:

APPLE WATCH SAVES LIFE: A man credited his Apple Watch with saving his life by automatically contacting first responders after he slammed his car into a pole. ABC’s Rhiannon Ally reports. pic.twitter.com/WRvfaU07LF

— ABC World News Now (@abcWNN) October 28, 2022