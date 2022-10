Elon Musk, dem Twitter nun gehört, hat seinen Mitarbeitern laut The Verge ein erstes Ultimatum gestellt: Entweder man hält die von ihm gesetzte Frist für die Einführung einer kostenpflichtigen Verifizierung bei Twitter ein oder man packt seine Sachen und geht.

Verfahren zur Verifikation wird überarbeitet

Die grundsätzliche Anweisung von Musk besteht darin, Twitter Blue, das optionale Abonnement des Unternehmens für 4,99 Dollar pro Monat, in ein teureres Abonnement umzuwandeln. Das kostenpflichtige Monatsabonnement bietet exklusiven Zugang zu Premium-Funktionen wie ein personalisierbares Design für den Twitter-Account, eine angepasste Navigation und einen frühen Zugang zu neuen Features.

Ein neues Feature, dass gerade heiß in der Community diskutiert wird, ist die Verifizierung von Twitter-Profilen. Bisher konnten Nutzer nach einem Bewerbungsprozess ihr Twitter-Profil kostenlos verifizieren lassen. Das haben hauptsächlich Unternehmen, Prominente und andere Accounts mit vielen Followern genutzt, um die Echtheit ihres Profils zu garantieren.

Jetzt soll dieses wichtige Feature, das in der Vergangenheit jedoch nicht jedem Nutzer gewährt wurde, in den kostenpflichtigen Dienst wandern. Bei der Gelegenheit soll dann auch gleich die Preiserhöhung für Twitter Blue umgesetzt werden, so der Plan, der jetzt zügig umgesetzt werden soll.

Twitter plant derzeit, 19,99 Dollar für das neue Twitter Blue-Abonnement zu verlangen. Nach dem aktuellen Plan hätten verifizierte Nutzer 90 Tage Zeit, ein Abonnement abzuschließen oder ihr blaues Häkchen, das die Echtheit anzeigt, verschwindet. Den Mitarbeitern, die an dem Projekt arbeiten, wurde am Sonntag mitgeteilt, dass sie bis zum 7. November die Funktion einführen müssen, sonst werden sie entlassen.

Musk hatte bereits in den Monaten vor seiner Übernahme deutlich gemacht, dass er die Art und Weise, wie Twitter Konten verifiziert und mit Bots umgeht, überarbeiten möchte. Am Sonntag schrieb er auf Twitter: „Der gesamte Verifizierungsprozess wird gerade überarbeitet.“

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Obwohl er erst seit einigen Tagen „Chef-Twitterer“ ist, hat Musk schnell Änderungen bei Twitter vorgenommen. Zu einer seiner ersten Amtshandlungen gehörte die Entlassung von einigen hochrangigen Mitarbeitern. Mit Hilfe von Tesla-Ingenieuren, die er als Berater zu Twitter geholt hat, plant er außerdem Entlassungen bei mittleren Managern und Ingenieuren, die in letzter Zeit nicht zur Codebasis beigetragen haben.