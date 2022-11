Bevor der aktuelle ATUVOS-Deal am heutigen Tag ausläuft, möchten wir euch kurz und knapp auf diesen aufmerksam machen. Solltet ihr aktuelle auf der Suche nach einem Schlüsselfinder auf Basis des Apple AirTags sein, so habt ihr aktuell die Möglichkeit, euch so ein Produkt für gerade einmal 16 Euro zu sichern.

ATUVOS: Schlüsselfinder zum Schnäppchenpreis

Ihr erinnert euch? Im April letzen Jahres öffnete Apple sein „Wo ist?“ für Drittanbieter. Kurz darauf stellte Apple seine AirTags vor, die ebenso auf dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren. Neben den AirTags tummeln sich bereits mehrere Schlüsselfinder, die ebenfalls auf der Apple AirTag-Technologie und somit auf dem „Wo ist?“-Netzwerk beruhen.

Einer dieser Keyfinder ist der Schlüsselfinder von ATUVOS. Grundsätzlich funktioniert dieser genau wie die Apple AirTags. Ihr könnt den Keyfinder an einem Schlüsselbund etc. befestigen und anonym über das „Wo ist?“-Netzwerk finden, wenn dieser mal verloren geht.

ATUVOS gibt es bei Amazon einzeln für 16,56 Euro. Im Doppelpack erhaltet ihr den Schlüsselfinder für 31,99 Euro (rechnerischer Einzelpreis somit 16 Euro). Um auf diesen rabattierten Deal-Preis zu gelangen, müsst ihr die jeweilige Amazon Produktseite von ATUVOS aufrufen und dort den 20 Prozent Gutschein aktivieren. Der Rabatt wird dann während des Bestellprozesses abgezogen.

Wie eingangs erwähnt, müsst ihr euch bei Interesse beeilen. Der Deal läuft nur noch bis heute Abend (01. November 2022, 23:59 Uhr). Bei einem Preis von 16 Euro für einen Schlüsselfinder, der auf der Apple AirTag-Technologie basiert, kann man in unseren Augen nicht wirklich viel falsch machen.