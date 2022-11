Während einige Gerüchte darauf hindeuten, dass das iPhone SE 4 ein ähnliches Design wie das iPhone XR haben wird, besagt ein neuer Bericht nun, dass Apple bestimmte Display-Eigenschaften des Geräts noch nicht finalisiert hat. So berichtet der renommierte Analyst Ross Young, dass Apple für die nächste Generation des iPhone SE die Display-Technologie und -größe noch nicht endgültig festgelegt hat.

iPhone SE 4 Displaygröße und Funktionen

In einem Beitrag auf Twitter schreibt Young, dass Apple derzeit noch verschiedene Optionen für das Display des iPhone SE 4 in Betracht zieht. Zunächst wird ein 6,1 Zoll OLED-Display von zwei verschiedenen Anbietern in Erwägung gezogen. Auch LCD-Panels von 5,7 Zoll bis 6,1 Zoll sollen in der engeren Wahl stehen.

„Angeblich hat sich Apple noch nicht endgültig auf ein Display für das SE4 festgelegt. Es wird vermutet, dass das Unternehmen sowohl 6,1 Zoll OLEDs von 2 Anbietern als auch 5,7 Zoll – 6,1 Zoll LCDs von 2 Anbietern in Betracht zieht“, schreibt Young auf Twitter für seine zahlenden Super-Follower.

Die Verwendung eines 6,1 Zoll OLED Panels im iPhone SE 4 wäre sicherlich die hochwertigere Option, da dies die gleiche Display-Technologie ist, die in den Flaggschiff-Modellen des iPhone 14 verwendet wird. Dies könnte Apple jedoch dazu zwingen, den Preis stärker anzuheben, als das Unternehmen es gerne möchte.

Der Einsatz einer LCD-Lösung mit einer Displaygröße zwischen 5,7 und 6,1 Zoll wäre dagegen wirtschaftlicher und würde dazu beitragen, den Preis des iPhone SE niedriger zu halten. Die Entscheidung für das untere Ende dieses Größenbereichs würde auch dazu beitragen, die Bedenken der bisherigen iPhone SE-Nutzer zu zerstreuen, die kein größeres Display wünschen.

Unabhängig davon, ob Apple sich für ein 5,7 Zoll Display oder ein 6,1 Zoll Display entscheidet, rechnet Young damit, dass das iPhone SE 4 ein Volldisplay-Design mit einer Notch haben wird. Es ist jedoch noch nicht bekannt, ob Apple Face ID einführen oder bei Touch ID bleiben wird – die Gerüchte variieren in diesem Punkt. Es ist möglich, dass Apple sich aus Kostengründen für Touch ID in der Seitentaste statt für Face ID entscheidet.

Young sagt auch, dass er das iPhone SE 4 nicht vor 2024 erwartet. Dies steht im Gegensatz zu anderen Spekulationen, wonach Apple eine Veröffentlichung im Frühjahr 2023 anstreben würde.