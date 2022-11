Der neue Twitter-Chef Elon Musk hat seine Entwickler aufgefordert, an einer aktualisierten Version der Vine-App zu arbeiten, so dass die App noch im Laufe dieses Jahren an den Start gehen kann. So berichtet es Axios. Dazu passt, dass Musk auf Twitter eine Umfrage gestartet hat, ob die Vine-App zurückkehren soll. Knapp 70 Prozent der Umfrageteilnehmer haben sich dafür ausgesprochen, dass Vine ein Comeback feiern soll.

Twitter: Elon Musk will „Vine“-App zurückbringen

Vine? Noch nie gehört? Im Jahr 2012 kaufte Twitter Vine und stellte kurz darauf die Vine-App im Januar 2013 im App Store bereit. Noch vor Zeiten von TikTok und Co. handelte es sich bei Vine um eine kostenlosen Applikation, mit der ihr schnell und einfach kurze Videoclips erstellen, diese mit Stichworten versehen und mit Freunden und Bekannten teilen konntet. Im Jahr 2016 wurde die App für 6-Sekunden-Videoclips allerdings wieder eingestellt.

Ein überarbeitete Version von Vine könnte dann direkt mit der beliebten Video-App TikTok konkurrieren. Twitter-Ingenieure wurden angewiesen, die Vine-Codebasis zu untersuchen, die seit ihrer Abschaltung nicht geändert wurde. Die Arbeiten sollen durchaus umfangreich sein.

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

Verwaltungsrat aufgelöst

Wie mehrere US-Medien berichten und sich dabei auf eine Meldung an die US-Börsenaufsicht stützen, hat Elon Musk den bisherigen Aufsichtsrat aufgelöst und alle neun Mitglieder ihren Aufgaben enthoben. Gleichzeitig ernannte Musk sich selbst zum alleinigen Direktor.

Nach langem hin- und her, gab Elon Musk Ende letzter Woche bekannt, dass er Twitter übernommen und sich selbst als CEO installiert hat. Zu einer seiner ersten Amtshandlungen gehörte, dass er verschiedene hochrangige Manager gefeuert hat. Nun stehen augenscheinlich größere Veränderungen an. Neben der Vine-App, die ihr Comeback feiern könnte, plant Musk zukünftig Monatsgebühren für verifizierte Konten einzuführen.