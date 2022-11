Vor kurzem haben wir berichtet, dass Jony Ive-Nachfolgerin Evans Hankey das Apple Design-Team verlassen wird. Berichten zufolge werden zwei weitere Führungskräfte bald nicht mehr für Apple arbeiten. Laut Bloomberg verlässt Anna Matthiasson (Vice President of Online Retail) und Mary Demby (Chief Information Officer) das Unternehmen.

Anna Matthiasson und Mary Demby verlassen Apple

Beide Frauen hatten wichtige Funktionen bei Apple inne: Matthiasson war für den Online-Store von Apple zuständig und Demby leitete die Technik, die den Store sowie die Dienstleistungen und die Produktion von Apple verwaltete. Bloomberg berichtet, dass Matthiassons Position von Karen Rasmussen übernommen wird, die nun für den Online-Handel zuständig sein wird. Wer Demby ersetzen soll, ist jedoch noch nicht bekannt.

Demby und Matthiasson sind nur die neusten in einer Reihe von Führungskräften, die das Unternehmen in den letzten Wochen verlassen haben. Evans Hankey, die seit dem Weggang von Jony Ive im Jahr 2019 für das Industriedesign verantwortlich ist, wird im April zurücktreten. Chief Privacy Officer Jane Horvath hat Berichten zufolge intern angekündigt, dass sie das Unternehmen ebenfalls bald verlassen wird. Es gibt auch den Fall des Vice President of Procurement Tony Blevins, der vor kurzem wegen unangemessenen Sprüchen gefeuert wurde, wobei dies eine völlig andere Situation als die übrigen Abgänge darstellt.

Der Weggang von ein paar Mitarbeitern aus dem oberen Management ist sicher noch kein Anzeichen für einen Massenabgang. Zudem ist Apple personell gut aufgestellt und konnte Abgänge bisher gut kompensieren. Kontraproduktiv für das Unternehmen könnte jedoch die Tatsache sein, dass die jüngsten Abgänge (mit Ausnahme von Blevins) alle Frauen sind. Apple hat sich große Ziele in Bezug auf die Diversität in seinem Führungsteam gesetzt. Doch auch hier bleibt abzuwarten, wie Apple die noch offenen Positionen besetzt. Laut der Webseite des Unternehmens lag der Frauenanteil im globalen Führungsteam Ende 2021 bei 31,4 Prozent. Apples Bericht für das Jahr 2022 wird voraussichtlich im März vorgelegt.