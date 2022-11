Am heutigen Tag ist das Presseembargo zum neuen Apple TV 4K (3. Generation) ausgelaufen. Dies bedeutet, dass die ersten Reviews zur neuen Apple Medien-Box, die am kommenden Freitag ihren Verkaufsstart feiert, veröffentlicht wurde. Aus den Reviews geht hervor, dass ein kommendes tvOS-Update die Unterstützung von Quick Media Switching Variable Refresh Rate (QMS VRR) mit an Bord haben wird.

Apple TV 4K: zukünftiges tvOS-Update bringt Unterstützung für QMS VRR

Apple hat gegenüber verschiedenen US-Medien berichtet, dass ein kommendes tvOS-Update die Unterstützung für QMS VRR bieten wird. QMS VRR verhindert vorübergehende Stromausfälle, die auftreten, wenn zwischen Inhalten gewechselt wird, die mit unterschiedlichen Bildraten abgespielt werden.

The Verge schreibt

Das Apple TV 4K der dritten Generation hat ein weiteres bisschen Zukunftssicherheit im Ärmel: Später in diesem Jahr wird ein Software-Update Unterstützung für das sogenannte QMS VRR hinzufügen. Dies ermöglicht es kompatiblen Fernsehern, ohne schwarze Bildschirme oder spürbare Bildunterbrechungen zwischen verschiedenen Bildraten zu wechseln. Ihr fragt euch, wie viele Fernseher bereits QMS VRR unterstützen? Nun, im Moment sind es Null. Aber man wird sie ab nächstem Jahr auf den Markt sehen; bleibt dran für weitere Neuigkeiten zu dieser Funktion auf der CES. Ich war noch nie beunruhigt bei einem kurzen Flimmern beim Ändern der Bildraten, aber ich werde es auch nicht vermissen.

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass QMS VRR „Stromausfälle“ beim Umschalten zwischen Farbräumen oder HDR-Inhalten nicht verhindert. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, ob die Funktion auch für Apple TV 4K (2. Generation kommen wird, aber es könnte sinnvoll sein, da dieses Gerät im vergangenen Jahr Unterstützung für HDR-Inhalte mit hoher Framerate bis zu 60 fps und HDMI 2.1 eingeführt hat.