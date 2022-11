Die dritte Generation des Apple TV 4K wird ab Freitag, den 4. November, bei den ersten Kunden eintreffen und in die Stores kommen. Vorab wurden nun erste Testberichte zum neuen Apple TV von ausgewählten Publikationen und YouTube-Kanälen geteilt.

Apple TV 4K 2022 Reviews

Die neue Generation des Apple TV 4K ist die bisher leistungsstärkste und am besten ausgestattete Entertainment-Box von Apple. Und endlich ist das Apple TV 4K für einen niedrigeren, wenn auch nicht ganz billigen, Startpreis in Höhe von 169 Euro erhältlich. In der dritten Generation wird das neue Apple TV vom gleichen Chip angetrieben wie das letztjährige iPhone 13 – ein echter Overkill für einen Streaming-Player, könnte man argumentieren. Doch Apple hat einen Plan und der sieht vor, die beste Streaming-Box noch besser zu machen. Ob die Zielsetzung aufgeht, zeigen die ersten Reviews.

TechCrunch – Unauffällig schnell

Wie TechCrunch berichtet, waren die Leistungsverbesserungen des Apple TV 4K einigermaßen spürbar, vor allem beim Wechseln von Apps, aber die Redaktion merkt auch an, dass es außer für Spiele kaum etwas gibt, wovon man praktisch profitieren kann. Darrell Etherington von TechCrunch schreibt:

„Wenn Sie ein Apple TV 4K aus dem Jahr 2021 haben, was ich tue, spüren Sie wahrscheinlich nicht den Unterschied in Bezug auf die Leistung. Tatsächlich habe ich immer noch ein Apple TV 4K der ersten Generation im Einsatz, und obwohl es mittlerweile sechs Jahre alt ist, würde ich in einem Blindtest kaum einen Unterschied zwischen ihm und meinem Apple TV 2021 feststellen können. Allerdings macht das Apple TV 4K der Generation 2022 die Navigation zwischen dem Startbildschirm und den Apps und möglicherweise auch innerhalb der Apps flotter. Es bietet auch definitiv einen Schub, wenn es darum geht, das Apple TV als Spielgerät zu verwenden und hilft ihm, mit den grafisch anspruchsvollsten Arcade- und App Store-Titeln mitzuhalten. Mit der erweiterten Controller-Unterstützung durch das jüngste tvOS-Update ist das Apple TV in Kombination mit der Leistung des A15 eine bessere Spielekonsole als je zuvor.“

CNET – Keine Konkurrenz für PS5 und Xbox

Auf der anderen Seite war Eli Blumenthal von CNET nicht von den Gaming-Fähigkeiten des Apple TV 4K überzeugt und stellte fest, dass der A15 Bionic Chip immer noch nicht mit modernen Spielekonsolen mithalten kann. Aber das hat sich Apple unserer Meinung auch nicht als Ziel gesetzt. CNET kommt zu dem Schluss:

„NBA 2K23 wurde schnell geladen, und das Spiel hat endlich einen Kommentar, der eine konsolenähnliche Qualität bietet, die in früheren Ausgaben fehlte, aber hier endet die Ähnlichkeit. In meinen wenigen Spielen sieht der Titel etwas langsamer aus als die Konsolenversion und fühlt sich auch so an. Selbst mit einem Xbox-Controller, der mit dem Apple TV 4K gekoppelt ist, gibt es kein direktes Passieren und den Animationen fehlt die Flüssigkeit und Schärfe des Spiels auf der Xbox One, ganz zu schweigen von der Xbox Series S/X. […] Asphalt 8 Plus von Gameloft wurde ebenfalls schnell geladen und ließ sich mit der Siri Remote des Apple TV problemlos spielen. Aber es gibt kein Raytracing oder andere moderne grafische Verbesserungen, die jemanden dazu bringen würden, diesen Titel mit einem PlayStation 5 oder Xbox Series S/X Spiel zu verwechseln.“

TheStreet – Jetzt ohne Lüfter

Auch The Street ist der Meinung, dass sich für die Nutzer keine großen Änderungen bemerkbar machen. Dennoch stellt der Test einige Design-Änderungen heraus:

„Die neueste Generation des Apple TV 4K unterscheidet sich nicht allzu sehr von der vorherigen Generation. Es ist immer noch ein schwarzer Kasten, aber er ist kleiner und überraschenderweise viel leichter als das Vorgängermodell. Die Gesamtgröße ist um 20 % geringer, und das betrifft vor allem die Höhe des Geräts. Was andere Design-Änderungen angeht, so gibt es hier keinen Lüfter mehr. Ja, das vorherige Apple TV 4K hatte einen Lüfter, aber als jemand, der es seit vielen Monaten tagein, tagaus benutzt hat, habe ich jedoch ihn nicht ein einziges Mal gehört. Dass er jetzt komplett weg ist, ist ein Beweis für die Effizienz des neuen A15 Bionic Chips im Inneren.“

The Verge – Siri Remote jetzt mit USB-C

Chris Welch von The Verge meint, dass der USB-C-Ladeanschluss der neuen Siri Remote zwar eine willkommene Neuerung ist, die Fernbedienung aber noch viel mehr kann:

„Abgesehen davon, dass Lightning durch USB-C ersetzt wurde, ist die mitgelieferte Siri Remote identisch mit der vorherigen Generation. Das ist größtenteils positiv: Sie ist ergonomisch und einfach zu bedienen, und wenn man sich erst einmal an die Drehgesten des Clickpads gewöhnt hat, um schnell durch einen Film oder eine Serie zu scrollen, wird man sich nur noch selten mit der alten, weniger effizienten Methode des schnellen Vor- und Zurückspulens beschäftigen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Apple einen U1-Chip in die neue Fernbedienung eingebaut hätte, mit dem man sie mit Hilfe eines iPhone in der Nähe leicht und präzise finden könnte. Andernfalls wäre sogar ein eingebauter Lautsprecher für den Befehl „Siri, finde meine Fernbedienung“ schön gewesen. Diese Fernbedienung ist nicht so leicht zu verlieren wie die vorherige, dumme und dünne Version, aber das passiert auch den Besten von uns. Auf meiner Wunschliste für die nächste Version der Siri-Fernbedienung stehen eine Hintergrundbeleuchtung und ein erhöhter Noppen auf der Wiedergabe-/Pause-Taste (damit man sie leichter ertasten kann).“

Und hier die ersten Video-Reviews:

