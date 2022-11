Nach der Übernahme von Twitter wirbelte der neue Besitzer Elon Musk bereits viel Staub auf. Entlassungen, die Rückkehr von Vine und da war auch noch die Sache mit dem blauen Häkchen. Genau genommen will Musk Twitter Blue, das optionale Abonnement des Unternehmens, teurer machen. Helfen soll dabei die bald inbegriffene Verifizierung von Twitter-Konten (zu erkennen an dem blauen Prüfzeichen). Nun wissen wir, wie viel Twitter Blue in Zukunft kosten wird: 8 Dollar pro Monat, statt zuvor 4,99 Dollar.

Elon Musks Pläne, die Verifizierung von Konten über ein Twitter Blue-Abonnement kostenpflichtig zu machen, wurden erstmals in einem Bericht vom Montag bekannt. Die Quelle behauptete jedoch, dass das Abonnement 20 Dollar pro Monat kosten würde. In einem neuen Tweet bestätigte der neue Twitter-CEO, dass die Verifizierung und andere Vorteile von Twitter Blue in Zukunft 8 Dollar pro Monat kosten werden.

Bisher konnten Nutzer nach einem Bewerbungsprozess ihr Twitter-Profil kostenlos verifizieren lassen, um die Echtheit ihres Profils zu garantieren. Das Verifizierungsprogramm von Twitter war jedoch auf öffentliche Personen wie Prominente, Künstler, Journalisten und Politiker beschränkt. Musk war immer gegen diese Idee, da er der Meinung ist, dass alle Nutzer die Möglichkeit haben sollten, ihre Konten als legitim zu verifizieren.

Im selben Tweet kritisierte Musk das bisherige Programm und nannte es ein „lords & peasants system“ (Fürsten- und Bauernsystem). Er verriet außerdem, dass Twitter Blue-Abonnenten neben dem blauen Haken auch „Vorrang bei Antworten, Erwähnungen und der Suche“ erhalten, „was wichtig ist, um Spam/Betrug zu bekämpfen“. Zudem sollen Twitter Blue-Nutzer weniger Werbung sehen und lange Videos sowie Audios posten können.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022