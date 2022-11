Apple hat eine Änderung an der TV App vorgenommen, die derzeit nicht von allen Nutzern positiv aufgenommen wird. Das aktualisierte Design ist anscheinend bisher nur für Nutzer von iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2 und macOS Ventura 13.1 beta sichtbar, aber es handelt sich wahrscheinlich um eine serverseitige Änderung, die Apple einführt und die schließlich an alle Nutzer der TV App weitergegeben wird.

Das neue Design von Apple fügt eine recht große „Featured“-Übersicht im Abschnitt „Jetzt Ansehen“ in der TV App hinzu. Hier werden ausgewählte Inhalte beworben. Da die beworbenen Inhalte oberhalb der „Als Nächstes“-Watchlist platziert werden, ärgern sich derzeit einige Nutzer, dass sie nicht mehr schnell zu ihren Serien springen können.

Entsprechend gibt es unter anderem auf Reddit und Twitter eine Reihe von Beschwerden über das neue Design. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit, den „Featured“-Bereich zu deaktivieren, um die „Als Nächstes“-Inhalte wieder an den Anfang der App zu stellen. Es ist nicht bekannt, ob Apple noch am Design feilt oder ob es sich um ein finales Design handelt.

Apple TV+ added a Featured row to the top, pushing YOUR content down.

It was the last service to actually present YOUR content. pic.twitter.com/FFtypKnMQ0

— Jon Maddox (@maddox) November 3, 2022