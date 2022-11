Am morgigen Freitag startet die neue Doku “Selena Gomez: My Mind & Me” exklusiv auf Apple TV+. Im Rahmen der Promotion für die kommende Apple Original-Serie hat Selena Gomez nun bekannt gegeben, dass sich Anwender zwei Monate lang den Apple Video-Streaming-Dienst kostenlos sichern können. Auch der Apple Original-Film „Causeway“ feiert morgen seine Premiere auf Apple TV+. Im Vorfeld steht nun der zweite offizielle Trailer bereit.

2 Gratis-Monate zum Start der „Selena Gomez“-Doku auf Apple TV+ sichern

Um ein wenig die Werbetrommel für ihre Doku “Selena Gomez: My Mind & Me” auf Apple TV+ zu rühren, hat die Künstlerin einen Tweet abgesetzt. In diesem Rahmen macht Selena Gomez auf eine aktuelle Promo aufmerksam, bei der sich Apple TV+ Neukunden zwei Monaten den Video-Streaming-Dienst kostenlos sichern können. Aber auch ehemalige Abonnenten, die von Apple als „qualifiziert“ angesehen werden, können sich die zwei Gratis-Monate sichern.

Today is the World Premiere of Selena Gomez: #MyMindAndMe, at @AFIFEST. I’m thrilled to share a special gift to my fans of a 2 month free trial of @AppleTVPlus. Stream the film on Nov 4: https://t.co/ipG1TXPEn5 pic.twitter.com/Wy9xvvH6sf — Selena Gomez (@selenagomez) November 3, 2022

Solltet ihr der Meinung sein, dass ihr grundsätzlich für die Promo in Frage kommen, so probiert einfach mal aus, ob ihr die zwei Gratis-Monate sichern könnt. Der hinterlegte Gutscheincode ist bis zum 02. Dezember gültig. Nach den zwei Gratis-Monaten „verwandelt“ sich das Ganze in ein Abo. Solltet ihr nach der Testphase kein Interesse an Apple TV+ haben, solltet ihr fristgerecht kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es direkt zu den 2-Gratis-Monaten von Apple TV+

„Causeway“: Offizieller Trailer 2 ist da

In dem Apple Original-Film spielt die Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence Lynsey, eine Militäringenieurin, die nach einer Sprengstoffexplosion mit einer schweren Gehirnverletzung aus Afghanistan in die USA zurückgekehrt ist. Es ist eine schmerzhafte und langsame Genesung, während sie wieder laufen lernt und ihr Gedächtnis umschult, unterstützt von einer gesprächigen, aber liebevollen Hausmeisterin (Jayne Houdyshell). Aber als sie nach Hause nach New Orleans zurückkehrt, muss sie sich Erinnerungen stellen, die noch schmerzhafter und prägender sind als die, die sie im Dienst hatte – eine Abrechnung mit ihrer Kindheit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kurz bevor das Drama am morgigen Tag seine Premiere auf Apple TV+ startet, steht der zweite offizielle Trailer bereit.