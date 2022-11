Im Laufe des heutigen Tages melden sich zahlreiche Unternehmen zum Thema „Matter“ zu Wort. Auch Nanoleaf hat etwas zu verkünden und stellt die erste Matter-kompatible Beleuchtung vor. Dabei handelt es sich um neue Essential Glühbirnen und einen LightStrip.

Nanoleaf launcht erste Matter-kompatible Beleuchtung

Nachdem wir euch bereits auf die Meldungen von Aqara und Eve Systems aufmerksam gemacht heben, geht es nun mit Nanoleaf weiter. Das Unternehmen hat neue Matter-kompatible Produkte vorgetellt. Damit bietet Nanoleaf die ersten Leuchtmittel an, die mit Matter funktionieren.

Die Matter-kompatiblen Neuzugänge der Essentials-Reihe zählen zu einer umfassenden Palette von Beleuchtungsprodukten, mit denen das gesamte Zuhause durch eine einfache Steuerung und RGBW-Funktionen erhellt wird. Die Glühbirnen und der Lightstrip bieten über 16 Millionen Farboptionen sowie ein helles, dimmbares Weiß (mit Farbtemperaturen von 2700-6500K) und verfügen über dynamische, farbwechselnde Lichtszenen, die sich über die Nanoleaf App individuell gestalten lassen. Im Rahmen der CES wird Nanoleaf Anfang 2924 weitere Matter-Produkte vorstellen.

Die Matter-kompatiblen Essentials Glühbirnen und der Lightstrip werden Anfang 2023 weltweit im Nanoleaf Onlineshop erhältlich sein. Die Preise liegen zwischen 19,99 Euro und 49,99 Euro.

Was hat es mit Matter auf sich?

Ihr könnt die Beleuchtung (und unzählige weitere Smart Home Produkte) mit ihrer bevorzugten App oder per Sprachassistent über die Multi-Admin-Funktionen von Matter steuern. Zeitschaltpläne für Automati-sierungen erlauben es, das Licht in allen Räumen an die persönlichen Bedürfnisse im Tagesverlauf anzupassen.