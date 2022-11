Wie wir euch bereits berichtet haben, startet heute das werbefinanzierte Angebot von Netflix. Der neue Tarif „Basis-Abo mit Werbung“ ist in ausgewählten Ländern ab dem 3. November erhältlich und kostet in Deutschland 4,99 Euro pro Monat. Auswahl ist immer gut und somit ist das neue Abo-Angebot eine gute Erweiterung, nur gibt es noch einen Haken: Das neue Abo wird noch nicht vom Apple TV unterstützt.

Netflix Basis-Abo mit Werbung bald auch für das Apple TV

Das neue „Netflix Basis-Abo mit Werbung“ soll den Großteil des gesamten Katalogs an Serien und Filmen des Dienstes enthalten, wobei ausgewählte Titel aufgrund von Lizenzbeschränkungen nicht verfügbar sein können. 5 bis 10 Prozent der Inhalte können je nach Land fehlen, heißt es.

Die Zuschauer werden in dem neuen Tarif 4 bis 5 Minuten Werbung pro Stunde sehen, wobei jede Werbung zwischen 15 und 30 Sekunden lang ist. Die Werbespots werden vor und während dem Programm eingeblendet. Eine Download-Funktion wird es in dem Werbe-Tarif nicht geben. Die Auflösung erreicht 720p. Bei der Gelegenheit erhält auch der bisherige Basis-Tarif das überfällige Upgrade auf 720p, denn hier waren Zuschauer bisher auf 480p-Auflösung beschränkt.

Bisher sind noch nicht alle Geräte bzw. Apps für das neue Spar-Abo vorbereitet und so kommt es, dass beispielsweise die Netflix-Apps für das Apple TV und auch für Windows noch nicht mit dem neuen Abo zusammenspielen.

Netflix erklärt, dass derzeit Apple TV-Kunden, die den Werbe-Tarif in Anspruch nehmen, ein anderes Gerät zum Streamen verwenden oder ihr Paket auf einen teureren werbefreien Tarif umstellen müssen. Es ist jedoch eine Lösung in Sicht, so gab das Unternehmen gegenüber verschiedenen US-Medien zu verstehen, dass ein entsprechendes Update für die tvOS-App bald erscheinen wird.