So langsam aber sicher bewegen wir uns auf Weihnachten zu. Auch in diesem Jahr hält Apple TV+ wieder das ein oder andere festliche Highlight für euch parat. So geht beispielsweise am 18. November „Spirited“ auf Apples Video-Streaming-Plattform an den Start. Eine Woche zuvor feiert der Apple Original-Film in den Kinos seine Premiere. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Spirited“

Auf den offiziellen Teaser folgt nun der offizielle Trailer. Der weihnachtliche Film wird wie folgt beschrieben

Stellen Sie sich Charles Dickens herzerwärmende Geschichte vor, in der Scrooge an Heiligabend von vier Geistern besucht wird – nur viel lustiger und mit Will Ferrell, Ryan Reynolds und Octavia Spencer. Und dazu auch noch große Musical-Nummern. Okay, das ist etwas zu viel verlangt. Vielleicht sehen Sie sich erstmal den Trailer an?